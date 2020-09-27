Чертаново — Торпедо: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

В 15:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Торпедо» — «Чертаново» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Торпедо»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Чертаново» — «Торпедо».

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