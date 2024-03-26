В товарищеском матче сыграют сборные Словении и Португалии. Матч состоится 26 марта и начнется в 22:45 мск. Словения — Португалия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Словения

Турнирное положение: Сборная Словении может спокойно готовиться к финальной части Евро-2024. Ранее команда завоевала прямую путевку на турнир.

В отборе на ЧЕ словенцы опередили в группе Казахстан, Финляндию, Северную Ирландию и Сан-Марино. Сборная набрала 22 очка и финишировала на втором месте, уступив лидерство Дании.

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Последние матчи: В 2024 году Словения успела провести два матча. Оба были товарищескими.

20 января словенцы встречались с США. Европейская сборная отпраздновала победу со счетом 1:0.

21 марта Словения неожиданно не обыграла на выезде Мальту. Более того, гости могли проиграть, но спаслись в концовке встречи. Игра завершилась со счетом 2:2.

Не сыграют: Все основные игроки сборной получили вызов на этот матч.

Все прогнозы на Евро-2024

Состояние команды: Команда Матяжа Кека очень хорошо играет именно в родных стенах. В 10 последних домашних матчах было только одно поражение.

Сборная Словении редко играет на крупных международных турнирах. Однако в этот раз сборной улыбнулась удача и она квалифицировалась на Евро впервые с 2000 года.

К слову, на чемпионатах мира словенцы выступали лишь дважды — в 2002 и 2010 годах.

Португалия

Турнирное положение: Португалия находится в фантастической форме. В последнее время сборная побеждает в каждой встрече. Сейчас у португальцев 11-матчевая выигрышная серия.

Подопечные Роберто Мартинеса на одном дыхании прошли квалификацию Евро-2024. В группе выступали Словакия, Исландия, Люксембург, Босния и Герцеговина, а также Лихтенштейн.

Португальцы ни разу не потеряли очки, выиграв все 10 матчей. Особенно впечатляет разница забитых и пропущенных мячей — 36:2.

Последние матчи: В предыдущих четырех играх у Португалии 14 забитых голов и лишь два пропущенных мяча.

В 2024 году португальцы провели одну встречу. 21 марта состоялся товарищеский матч со Швецией. Подопечные Мартинеса разгромили соперника со счетом 5:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Сборная Португалии является одним из главных фаворитов предстоящего Евро-2024. У команды есть все шансы летом выиграть турнир в Германии.

Ранее португальцы без своего капитана Криштиану Роналду одолели Швецию в товарищеском матче. Ожидается, что против словенцев форвард уже сможет сыграть.

Роберто Мартинес принял сборную Португалии после увольнения Фернанду Сантуша и пока остается непобедимым. Удастся ли Словении испортить настроение фанатам соперника?

Статистика для ставок

Сборная Португалии до этого одержала 11 побед подряд

Словенцы забивали минимум по два гола в четырех из пяти последних домашних матчах

Португалия и Словения ранее не играли друг с другом

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Португалии — 1.60, победа Словении — 5.60, ничья — 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.93 соответственно.

Прогноз: Ожидается, что Роналду сможет сыграть. Состав португальцев гораздо сильнее. Гости должны уверенно победить.

Рекомендуемая ставка: победа Португалии с форой (-1) за 2.08.

Прогноз: Португальцы будут владеть инициативой и удачно сыграют в нападении. Словения рассчитывает на результативные контратаки. Команды обменяются голами.

Ставка: обе забьют за 1.91.