Словения
Турнирное положение: Сборная Словении может спокойно готовиться к финальной части Евро-2024. Ранее команда завоевала прямую путевку на турнир.
В отборе на ЧЕ словенцы опередили в группе Казахстан, Финляндию, Северную Ирландию и Сан-Марино. Сборная набрала 22 очка и финишировала на втором месте, уступив лидерство Дании.
Словения — Португалия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В 2024 году Словения успела провести два матча. Оба были товарищескими.
20 января словенцы встречались с США. Европейская сборная отпраздновала победу со счетом 1:0.
21 марта Словения неожиданно не обыграла на выезде Мальту. Более того, гости могли проиграть, но спаслись в концовке встречи. Игра завершилась со счетом 2:2.
Не сыграют: Все основные игроки сборной получили вызов на этот матч.
Состояние команды: Команда Матяжа Кека очень хорошо играет именно в родных стенах. В 10 последних домашних матчах было только одно поражение.
Сборная Словении редко играет на крупных международных турнирах. Однако в этот раз сборной улыбнулась удача и она квалифицировалась на Евро впервые с 2000 года.
К слову, на чемпионатах мира словенцы выступали лишь дважды — в 2002 и 2010 годах.
Португалия
Турнирное положение: Португалия находится в фантастической форме. В последнее время сборная побеждает в каждой встрече. Сейчас у португальцев 11-матчевая выигрышная серия.
Подопечные Роберто Мартинеса на одном дыхании прошли квалификацию Евро-2024. В группе выступали Словакия, Исландия, Люксембург, Босния и Герцеговина, а также Лихтенштейн.
Португальцы ни разу не потеряли очки, выиграв все 10 матчей. Особенно впечатляет разница забитых и пропущенных мячей — 36:2.
Последние матчи: В предыдущих четырех играх у Португалии 14 забитых голов и лишь два пропущенных мяча.
В 2024 году португальцы провели одну встречу. 21 марта состоялся товарищеский матч со Швецией. Подопечные Мартинеса разгромили соперника со счетом 5:2.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Сборная Португалии является одним из главных фаворитов предстоящего Евро-2024. У команды есть все шансы летом выиграть турнир в Германии.
Ранее португальцы без своего капитана Криштиану Роналду одолели Швецию в товарищеском матче. Ожидается, что против словенцев форвард уже сможет сыграть.
Роберто Мартинес принял сборную Португалии после увольнения Фернанду Сантуша и пока остается непобедимым. Удастся ли Словении испортить настроение фанатам соперника?
Статистика для ставок
- Сборная Португалии до этого одержала 11 побед подряд
- Словенцы забивали минимум по два гола в четырех из пяти последних домашних матчах
- Португалия и Словения ранее не играли друг с другом
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Португалии — 1.60, победа Словении — 5.60, ничья — 4.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.93 соответственно.
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Прогноз: Ожидается, что Роналду сможет сыграть. Состав португальцев гораздо сильнее. Гости должны уверенно победить.
Рекомендуемая ставка: победа Португалии с форой (-1) за 2.08.
Прогноз: Португальцы будут владеть инициативой и удачно сыграют в нападении. Словения рассчитывает на результативные контратаки. Команды обменяются голами.
Ставка: обе забьют за 1.91.