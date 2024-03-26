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    Португалия обыграет Словению

    Словения — Португалия. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Португалия
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    В товарищеском матче сыграют сборные Словении и Португалии. Матч состоится 26 марта и начнется в 22:45 мск. Словения — Португалия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 22:45 Португалия Португалия
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    Словения

    Турнирное положение: Сборная Словении может спокойно готовиться к финальной части Евро-2024. Ранее команда завоевала прямую путевку на турнир.

    В отборе на ЧЕ словенцы опередили в группе Казахстан, Финляндию, Северную Ирландию и Сан-Марино. Сборная набрала 22 очка и финишировала на втором месте, уступив лидерство Дании.

    Словения — Португалия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В 2024 году Словения успела провести два матча. Оба были товарищескими.

    20 января словенцы встречались с США. Европейская сборная отпраздновала победу со счетом 1:0.

    21 марта Словения неожиданно не обыграла на выезде Мальту. Более того, гости могли проиграть, но спаслись в концовке встречи. Игра завершилась со счетом 2:2.

    Не сыграют: Все основные игроки сборной получили вызов на этот матч.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Состояние команды: Команда Матяжа Кека очень хорошо играет именно в родных стенах. В 10 последних домашних матчах было только одно поражение.

    Сборная Словении редко играет на крупных международных турнирах. Однако в этот раз сборной улыбнулась удача и она квалифицировалась на Евро впервые с 2000 года.

    К слову, на чемпионатах мира словенцы выступали лишь дважды — в 2002 и 2010 годах.

    Португалия

    Турнирное положение: Португалия находится в фантастической форме. В последнее время сборная побеждает в каждой встрече. Сейчас у португальцев 11-матчевая выигрышная серия.

    Подопечные Роберто Мартинеса на одном дыхании прошли квалификацию Евро-2024. В группе выступали Словакия, Исландия, Люксембург, Босния и Герцеговина, а также Лихтенштейн.

    Португальцы ни разу не потеряли очки, выиграв все 10 матчей. Особенно впечатляет разница забитых и пропущенных мячей — 36:2.

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    • Последние матчи: В предыдущих четырех играх у Португалии 14 забитых голов и лишь два пропущенных мяча.

    В 2024 году португальцы провели одну встречу. 21 марта состоялся товарищеский матч со Швецией. Подопечные Мартинеса разгромили соперника со счетом 5:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Сборная Португалии является одним из главных фаворитов предстоящего Евро-2024. У команды есть все шансы летом выиграть турнир в Германии.

    Ранее португальцы без своего капитана Криштиану Роналду одолели Швецию в товарищеском матче. Ожидается, что против словенцев форвард уже сможет сыграть.

    Роберто Мартинес принял сборную Португалии после увольнения Фернанду Сантуша и пока остается непобедимым. Удастся ли Словении испортить настроение фанатам соперника?

    Статистика для ставок

    • Сборная Португалии до этого одержала 11 побед подряд

    • Словенцы забивали минимум по два гола в четырех из пяти последних домашних матчах

    • Португалия и Словения ранее не играли друг с другом

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Португалии — 1.60, победа Словении — 5.60, ничья — 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.93 соответственно.

    Прогноз: Ожидается, что Роналду сможет сыграть. Состав португальцев гораздо сильнее. Гости должны уверенно победить.

    Рекомендуемая ставка: победа Португалии с форой (-1) за 2.08.

    Прогноз: Португальцы будут владеть инициативой и удачно сыграют в нападении. Словения рассчитывает на результативные контратаки. Команды обменяются голами.

    Ставка: обе забьют за 1.91.

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    Ставка и прогноз на матч Словения — Португалия с коэффициентом 2.08. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Португалия обыграет Словению
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