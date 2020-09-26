«Вест Бромвич» — «Челси»: счет 3:3, обзор голов

В рамках третьего тура АПЛсумел избежать выездного поражения от. Команды сыграли со счетом 3:3.

Уже после первого тама «Вест Бромвич» вел в счете 3:0. Каллам Робинсон сделал дубль и один мяч забил Кайл Бартли.

«Аристократы» начали забивать во второй половине. Сначала Мэйсон Маунт ударом из-за штрафной площади положил мяч в сетку. Позже Каллум Хадсон-Одой сократил разрыв до одного мяча. Тэмми Абрахам в добавленное время покатил мяч в пустые ворота после прострела Маунта.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Бромвич — Челси 3:3 Голы: 1:0 Каллум Робинсон (4'), 2:0 Каллум Робинсон (25'), 3:0 Кайл Бартли (27'), 3:1 Мэйсон Маунт (55'), 3:2 Каллум Хадсон-Одои (70'), 3:3 Тэмми Абрахам (90') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Dara O'Shea, Джейк Ливермор, Грэйди Диангана (Мэтт Филлипс, 74'), Матеус Перейра (Sam Field, 90'), Ромен Сойерс, Каллум Робинсон (Хал Робсон-Кану, 66') Челси: Вилли Кабальеро, Маркос Алонсо (Сесар Аспиликуэта, 46'), Андреас Кристенсен, Тьяго Силва (Оливье Жиру, 73'), Рис Джеймс, N'Golo Kante, Тимо Вернер, Матео Ковачич (Каллум Хадсон-Одои, 46'), Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Тэмми Абрахам Предупреждения: Маркос Алонсо (8'), Рис Джеймс (27'), Дарнелл Ферлонг (82'), Андреас Кристенсен (86')

«Челси» второй тур теряет очки и сейчас занимает шестое метсо. У «Вест Брома» один пункт. Подопечные Славена Билича 15-е в списке. 0