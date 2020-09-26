«Бетис» — «Реал»: счет матча 2:3, обзор голов

Мадридскийодержал выездную победу над(3:2) в матче 3-го тура испанской Примеры.

Счет в матче на 14-й минуте открыли гости. Бензема накрутил соперника у края штрафной и прострелил на ближнюю штангу, где его передачу замкнул Вальверде.

На 35-й минуте Каналес после розыгрыша углового запустил мяч на дальнюю штангу, где Варан не удержал Манди, позволив защитнику «Бетиса» расстрелять дальнюю девятку ворот Куртуа.

На 37-й минуте «Бетис» вышел вперед. Карвалью открылся на линии штрафной «Реала» и с ходу пробил в ближний угол. Куртуа не успел нормально отреагировать и отразил мяч в свои ворота.

На 67-й минуте «Бетис» остался в меньшинстве. Защитник Эмерсон получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

На 81-й минуте «Реал» получил право на пенальти — Бартра подыграл себе рукой, блокируя удар Майораля. Рамос уверенно переиграл Роблеса, реализовав пенальти ударом в стиле Паненки.