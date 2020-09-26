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    «Реал» в большинстве с трудом одолел «Бетис»

    «Бетис» — «Реал»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Бетисом» (3:2) в матче 3-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 14-й минуте открыли гости. Бензема накрутил соперника у края штрафной и прострелил на ближнюю штангу, где его передачу замкнул Вальверде.

    На 35-й минуте Каналес после розыгрыша углового запустил мяч на дальнюю штангу, где Варан не удержал Манди, позволив защитнику «Бетиса» расстрелять дальнюю девятку ворот Куртуа.

    На 37-й минуте «Бетис» вышел вперед. Карвалью открылся на линии штрафной «Реала» и с ходу пробил в ближний угол. Куртуа не успел нормально отреагировать и отразил мяч в свои ворота.

    На 67-й минуте «Бетис» остался в меньшинстве. Защитник Эмерсон получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

    На 81-й минуте «Реал» получил право на пенальти — Бартра подыграл себе рукой, блокируя удар Майораля. Рамос уверенно переиграл Роблеса, реализовав пенальти ударом в стиле Паненки.

    Примера. 3-й тур
    «Бетис» — «Реал» — 2:3 (2:1)
    Голы: Вальверде, 14 (0:1). Манди, 35 (1:1). Виллиам Карвалью, 37 (2:1). Эмерсон, 48 — в свои ворота (2:2). Серхио Рамос, 82 — с пенальти (2:3)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Лорен Морон, 73), Виллиам Карвалью, Родригес, Хоакин (Тельо, 63), Санабрия (Монтойя, 69)«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Кроос (Модрич, 45+1), Каземиру, Вальверде, Бензема, Эдегор (Иско, 46), Йович (Майораль, 72)Предупреждения: Эмерсон, 12. Родригес, 40. Карвахаль, 42. Модрич, 53. Бартра, 81. Каналес, 84. Манди, 90+1Удаление: Эмерсон, 67
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