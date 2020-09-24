Виллем II — Глазго Рейнджерс (24.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Виллем II» — «Глазго Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.59.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Глазго Рейнджерс»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Виллем II» — «Глазго Рейнджерс».

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