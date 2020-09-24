«Виллем II» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

В квалификации Лиги Европы «Виллем II» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на стадионе «Король Виллем II» 24 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Виллем II» — «Рейнджерс».

«Виллем II»

Перед стартом сезона нидерландская команда из Тилбурга успела провести две контрольных встречи. В первой она победила «Венло» (2:1).

А второй товарищеский матч завершился ничьей в противостоянии с ПСВ (1:1). Новый сезон «Виллем II» начал с поражения от «Херенвена» (0:2).

Далее был поединок в квалификации Лиги Европы. На стадии 1/4 «трехцветные» в гостях сразились с «Прогрес Нидеркорн» и победили соперников из Люксембурга (5:0).

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Во втором туре Эредивизи «Виллем II» сразился с «Хераклесом». В этом поединке подопечные Адри Костера завоевали 3 очка (4:0).

«Рейнджерс»

В квалификации Лиги Европы шотландская команда из Глазго сыграла на выезде с «Линкольн Сити». В гостевом поединке она разгромила соперников (5:0).

А в чемпионате страны «Рейнджерс» сыграл в 8 турах. В таблице Премьер-лиги «плюшевые мишки» находятся на первом месте с 20 очками на счету.

На старте сезона команда Стивена Джеррарда переиграла «Сент-Миррен» (3:0) и «Сент-Джонстон» (3:0), а после ничьей с «Ливингстоном» (0:0) «Джерс» дома победили «Килмарнок» (2:0).

Позже «Рейнджерс» одержал верх над «Гамильтоном» (2:0) и «Данди Юнайтед» (4:0), а в недавнем поединке клуб из Глазго расписал мировую с «Хибернианом» (2:2).

Прогноз и ставка

Победа «Виллема II» в этой встрече оценивается в 3.76, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу «Рейнджерс» — 1.90.

Наши прогноз и ставка на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1.59. 0