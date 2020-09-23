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    Мусаев: Шансы равны, все решится в Греции

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над греческом клубом ПАОК (2:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Мы хорошо поработали, быстро сравняв счет перед перерывом. Во втором тайме игра была менее открытой, но нам удалось победить. Шансы равны, все решится в Греции.

    Нам не хватало болельщиков, они встретили нас у стадиона с файерами. Я выражаю большую благодарность каждому. Я надеюсь, что в Краснодаре будет еще большое количество матчей в ЛЧ, и они смогут их посетить, а мы их — порадовать», — сказал Мусаев Sport24.

    Ответная встреча между «Краснодаром» и ПАОКом пройдет 30 сентября в Салониках. Победитель противостояния впервые в истории выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. 0

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