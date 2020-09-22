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    «Рома» рискует получить техническое поражение в матче с «Вероной»

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    Итог матча первого тура Серии А «Верона» — «Рома» (0:0) может быть пересмотрен, сообщает ESPN.

    Амаду Диавара
    Амаду Диавара

    Римский клуб включил полузащитника Амаду Диавара в заявку на сезон как игрока в возрасте до 22 лет, хотя 17 июля ему исполнилось 23 года. Хавбек принимал участие в этой игре, поэтому «Роме» может быть засчитано техническое поражение со счетом 0:3 из-за нарушения регламента.

    В случае такого исхода, римский клуб подаст апелляцию, в которой укажет на свободные места в заявке. Тем самым «волки» постараются доказать, что не стремились намеренно предоставить ложные сведения для расширения заявки.

    Также в апелляции будет указано, что Диавара с 17 лет выступает в итальянских лигах, поэтому может считаться доморощенным игроком. 0

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