«Рома» рискует получить техническое поражение в матче с «Вероной»

Итог матча первого тура Серии А(0:0) может быть пересмотрен, сообщает ESPN.

Римский клуб включил полузащитника Амаду Диавара в заявку на сезон как игрока в возрасте до 22 лет, хотя 17 июля ему исполнилось 23 года. Хавбек принимал участие в этой игре, поэтому «Роме» может быть засчитано техническое поражение со счетом 0:3 из-за нарушения регламента.

В случае такого исхода, римский клуб подаст апелляцию, в которой укажет на свободные места в заявке. Тем самым «волки» постараются доказать, что не стремились намеренно предоставить ложные сведения для расширения заявки.

Также в апелляции будет указано, что Диавара с 17 лет выступает в итальянских лигах, поэтому может считаться доморощенным игроком. 0