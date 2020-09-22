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    РФС признал, что гол Дзюбы «Уралу» засчитан ошибочно

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    Специальный советник генерального секретаря РФС совместно с командой проекта ВАР в России назвали ошибочным решение засчитать гол «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ против «Урала» (1:1).

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    На 4-й минуте Артем Дзюба поразил ворота екатеринбуржцев. Мяч изначально не был засчитан из-за офсайда, но ВАР рекомендовал засчитать гол.

    В РФС отметили, что линия офсайда была проведена неправильно: по голове Дзюбы, а не по стопе.

    «В соответствии с "протоколом ИФАБ ВАР" гол был проверен на наличие какого-либо нарушения со стороны атакующей команды, включая положение "вне игры".

    По мнению ассистента судьи, в момент паса со стороны партнера игрок "Зенита" номер 22 (Дзюба) находился в положении "вне игры", поскольку был ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок обороняющейся команды.

    Поскольку игроки "Зенита" и "Урала" располагались близко друг к другу, было необходимо, чтобы ВАР и АВАР (с помощью оператора повторов) использовали технологию по определению офсайда с помощью линий.

    Они неверно разместили линию по расположению головы игрока "Зенита", что, по сравнению с линией по стопе игрока "Урала", показало, что игрок "Зенита" не находился в офсайде.

    Однако, если бы линия была размещена, как ей следовало и быть, по позиции стопы игрока "Зенита", технология показала бы, что он находился в офсайде.

    ВАР и АВАР неправильно использовали только линию по голове», — говорится в сообщении РФС.

    При этом в РФС отметили, что судья на поле действовал по правилам и принял решение в соответствии с получаемой от ВАР информацией.

    РФС подвел итоги разбора спорного эпизода:

    — Первоначальное решение о наказании игрока «Зенита» за нахождение в положении «вне игры» было правильным — это было верное решение со стороны ассистента судьи.

    — ВАР и АВАР неправильно расположили линию офсайда по голове, а не по стопе игрока «Зенита».

    — «Стоп-кадр» без линий, показанный ТВ-вещателем во время трансляции, был неверным в отношении положения игроков, так как момент паса еще не произошел.

    — Команда проекта ВАР напомнит ТВ-вещателю о важности определения и показа правильного кадра для принятия решений по положению «вне игры»

    — ВАР и АВАР матча «Урал» — «Зенит» пройдут дополнительные тренировки, в частности, по использованию технологии по определению офсайда с помощью линий. 0

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