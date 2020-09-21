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    «Химки» объявили об увольнении Гунько

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    «Химки» на своем официальном сайте объявили об увольнении Дмитрия Гунько с поста главного тренера команды.

    Дмитрий Гунько
    Дмитрий Гунько

    Контракт подмосковного клуба со специалистом расторгнут по соглашению сторон.

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу РПЛ.

    Ющенко был первым капитаном «красно-черных» и прошел с клубом путь от любителей до Премьер-лиги как игрок и тренер. Отыграв 5 лет в «Химках», он завершил карьеру футболиста в подмосковном клубе, а затем стал тренером.

    Также «Химки» покидает спортивный директор Сергей Егоров, с которым клуб расторг трудовой договор по соглашению сторон.

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