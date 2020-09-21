«Химки» объявили об увольнении Гунько

«Химки» на своем официальном сайте объявили об увольнениис поста главного тренера команды.

Контракт подмосковного клуба со специалистом расторгнут по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу РПЛ.

Ющенко был первым капитаном «красно-черных» и прошел с клубом путь от любителей до Премьер-лиги как игрок и тренер. Отыграв 5 лет в «Химках», он завершил карьеру футболиста в подмосковном клубе, а затем стал тренером.

Также «Химки» покидает спортивный директор Сергей Егоров, с которым клуб расторг трудовой договор по соглашению сторон.

Ранее появилась информация, что новым тренером «Химок» станет Игорь Черевченко. 0