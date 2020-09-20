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    «Наполи» стартовал в Серии А с победы над «Пармой»

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    В рамках 1-го тура Серии А «Парма» принимала «Наполи».

    Дрис Мертенс
    Дрис Мертенс

    Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

    Во втором тайме три очка неаполитанцам принесли голы Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса.

    Футбол. Италия. Серия А
    Парма — Наполи 0:2
    Голы: 0:1 Дрис Мертенс (63'), 0:2 Лоренцо Инсинье (77') Парма: Луиджи Сепе, Симоне Якопини, Джузеппе Пеццелла, Бруну Алвеш, Маттео Дармиан, Альберто Грасси (Лука Силигарди, 89'), Гастон Бругман (Якопо Дези, 69'), Эрнани, Юрай Куцка, Андреас Корнелиус, Роберто Инглезе (Янн Карамо, 69') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай, Калиду Кулибали, Костас Манолас, Диего Демме (Виктор Осимхен, 61'), Фабиан (Элиф Элмас, 83'), Пётр Зелиньски (Станислав Лоботка, 88'), Ирвин Лосано (Маттео Политано, 84'), Дрис Мертенс (Андреа Петанья, 89'), Лоренцо Инсинье Предупреждения: Диего Демме (35'), Маттео Дармиан (36'), Бруну Алвеш (59'), Джузеппе Пеццелла (73'), Юрай Куцка (75')

    Во втором туре 27 сентября «Наполи» будет принимать «Дженоа», а «Парма» 28 сентября на выезде сыграет с «Болоньей». 0

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