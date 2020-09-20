Марсель — Лилль: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2020)

В 22:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Лилль» — «Марсель» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Лилль». Коэффициент ставки — 2.37.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Марсель»).

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