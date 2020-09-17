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    Комличенко сыграет в атаке «Динамо» против тбилисского «Локомотива»

    «Локомотив» Тб — «Динамо»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы тбилисского «Локомотива» и московского «Динамо» на матч второго отборочного раунда Лиги Европы.

    «Динамо»
    «Динамо»

    «Локомотив»: Мамардашвили, Гурешидзе, Дарцмелия, Шония, Самуркасови, Сихарулидзе, Улад Омар, Сандохадзе, Киркитадзе, Габадзе, Убилава.

    Запасные: Шерозия, Чантурия, Андроникашвили, Гавашелишвили, Мчедлишвили, Дзебниаури, Кобахидзе.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Евгеньев, Фомин, Каборе, Н'Жье, Шиманьски, Филипп, Комличенко.

    Запасные: Лещук, Морозов, Плиев, Моро, Игбун, Лисовой, Рауш.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.44, на успех «Локомотива» — 8.80, на ничью — 4.80. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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