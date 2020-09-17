«Локомотив» Тб — «Динамо»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы тбилисскогои московскогона матч второго отборочного раунда Лиги Европы.

«Локомотив»: Мамардашвили, Гурешидзе, Дарцмелия, Шония, Самуркасови, Сихарулидзе, Улад Омар, Сандохадзе, Киркитадзе, Габадзе, Убилава.

Запасные: Шерозия, Чантурия, Андроникашвили, Гавашелишвили, Мчедлишвили, Дзебниаури, Кобахидзе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Евгеньев, Фомин, Каборе, Н'Жье, Шиманьски, Филипп, Комличенко.

Запасные: Лещук, Морозов, Плиев, Моро, Игбун, Лисовой, Рауш.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.44, на успех «Локомотива» — 8.80, на ничью — 4.80. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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