Брайтон энд Хоув Альбион — Портсмут (17.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Портсмут» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Портсмут». Коэффициент ставки — 2.90.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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