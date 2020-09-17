«Брайтон» — «Портсмут». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Кубка английской Лиги 17 сентября 2020 года

«Брайтон»
«Брайтон» по итогам минувшего сезона снова сохранил за собой место в элите, заняв в турнирной таблице 15-е место.
Летом «Брайтон» не смог набрать очки только в матчах с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». При этом у конкурентов команда Грэма Поттера исправно отбирала очки.
Перед началом нового сезона состав «Брайтона» пополнили экс-полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана и защитник «Аякса» Джоэл Велтман.
В первом туре АПЛ нового сезона «Чайки» проиграли дома «Челси» (1:3). В восьми прошлых поединках во всех турнирах они одержали лишь одну победу.
«Портсмут»
По итогам прошлого сезона «портсмут» занял пятую позицию в Лиге 1. Тем самым команда попала в зону плей-офф за выход в Чемпионшип.
В нем она уступила в полуфинале по итогам серии пенальти «Оксфорд Юнайтед» (1:1) со счетом 4:5.
Коллектив не знает поражений в трех поединках кряду во всех турнирах. В них он одержал две победы и один раз сыграл вничью.
Клуб уже прошел один раунд Кубка Лиги, переиграв «Стивенедж» (3:3) по пенальти с результатом 3:2.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех гостей оценивается в 5,80, ничья — в 3,70.
Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют без ничьей в основное время за 2,90. 0