Шунин: «Динамо» может выиграть чемпионат России уже в этом сезоне

Голкипер «Динамо»перед матчем с «Рубином» считает, что столичный клуб уже в этом сезоне способен бороться за золотые медали чемпионата России.

«В прошлый раз мы выступали в еврокубках еще при Станиславе Черчесове. Тогда в группе одержали шесть побед. В том же сезоне (2014/2015 — Прим. LiveSport.Ru) это удалось только мадридскому "Реалу" в Лиге Чемпионов. Сейчас хочется попасть в групповой этап и заново прочувствовать эти эмоции. Выйти на новый уровень и на равных соперничать с европейскими командами.

Каждый спортсмен хочет что-то выиграть, чтобы оставить частичку себя в истории. Мне тоже хочется внести свой вклад в наследие "Динамо". Конечно, болельщики ждут от нас хорошей игры и побед. Очень хочется, чтобы наша общая мечта сбылась. Для этого нужно ставить задачи, много работать и двигаться вперед. Цель всегда должна быть максимальной — каждый день ты просыпаешься и думаешь, как ее достичь. В один прекрасный момент это произойдет. А, может, даже случится уже в этом сезоне», — приводит слова Шунина «Спорт-Экспресс».

Матч «Динамо» — «Рубин» состоится в воскресенье, 13 сентября. В случае победы бело-голубые могут подняться в турнирной таблице РПЛ на второе место. 0