Манчестер Сити
Спарта П
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: Подопечные Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов стартовали не столь успешно. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Манчестер Сити» в АПЛ находится на 2 строчке таблицы. Причем отставание от лидера «Ливерпуля» минимальное.
Манчестер Сити — Спарта П: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «горожане» добыли викторию. Команда Гвардиолы дожала «Вулверхэмптон» (2:1).
При этом «Манчестер Сити» чуть ранее нанес поражение «Фулхэму» (3:2). Да и поединок с «Слованом» Братислава завершился уверенной викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Кевин Де Брюйне, Родри, Кайл Уокер — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: в Лиге чемпионов «горожане» ставят максимальные цели. Вот только в 2 турах команда добыла 4 зачетных балла.
При этом «Манчестер Сити» выиграл в 3 своих последних поединках. Да и Эрлинг Холанн настрелял уже 10 мячей в АПЛ.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Холанн и его партнеры намерены улучшить разницу мячей.
«Спарта» Прага
Турнирное положение: «Спарта» Прага нынешний сезон проводит недостаточно продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 2 месте.
Причем «Спарта» Прага в среднем забивает 2 гола за матч. В 11 поединках чемпионата Чехии команда настреляла 23 мяча.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Пражане сумели переиграть «Слован» Либерец (2:1).
При этом до того команда уступила «Славии» в пражском дерби (1:2). А вот чуть ранее «Спарта» Прага подписала мировую со «Штутгартом» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спарта» Прага добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Мартин Витик — травмирован.
Состояние команды: Пражане ныне нестабильны. Команда чередует успешные поединке с блеклыми.
В Лиге чемпионов команда выглядит достаточно симпатично. Чехи по итогам 2 туров находятся на 10 месте из 36, да и набрали они 4 пункта.
В кадровом плане «Спарта» Прага выглядит не столь грозно. При этом оборона команды в среднем дает результативный сбой раз за матч.
Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только основной задачей пражан будет сдерживание Холанна и его партнеров.
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» выиграл в 3 своих последних поединках
- «Спарта» Прага пропустила всего 1 мяч в 2 матчах Лиги чемпионов
- Англичане еще не пропускали в нынешней Лиге чемпионов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 29.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.
- 2.10Реал Мадрид — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Динамо Мх — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Прогноз: «Манчестер Сити» явно сильнее соперника, однако чехи весьма неплохо обороняются.
Команда Гвардиолы в последних матчах выглядела не столь ярко, да и пражанам палец в рот не клади.
Ставка: Обе забьют за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не определят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.60