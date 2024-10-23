23 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Спарта» Прага. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Спарта» Прага, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: Подопечные Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов стартовали не столь успешно. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Сити» в АПЛ находится на 2 строчке таблицы. Причем отставание от лидера «Ливерпуля» минимальное.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «горожане» добыли викторию. Команда Гвардиолы дожала «Вулверхэмптон» (2:1).

При этом «Манчестер Сити» чуть ранее нанес поражение «Фулхэму» (3:2). Да и поединок с «Слованом» Братислава завершился уверенной викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кевин Де Брюйне, Родри, Кайл Уокер — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: в Лиге чемпионов «горожане» ставят максимальные цели. Вот только в 2 турах команда добыла 4 зачетных балла.

При этом «Манчестер Сити» выиграл в 3 своих последних поединках. Да и Эрлинг Холанн настрелял уже 10 мячей в АПЛ.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Холанн и его партнеры намерены улучшить разницу мячей.

«Спарта» Прага

Турнирное положение: «Спарта» Прага нынешний сезон проводит недостаточно продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 2 месте.

Причем «Спарта» Прага в среднем забивает 2 гола за матч. В 11 поединках чемпионата Чехии команда настреляла 23 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Пражане сумели переиграть «Слован» Либерец (2:1).

При этом до того команда уступила «Славии» в пражском дерби (1:2). А вот чуть ранее «Спарта» Прага подписала мировую со «Штутгартом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спарта» Прага добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Мартин Витик — травмирован.

Состояние команды: Пражане ныне нестабильны. Команда чередует успешные поединке с блеклыми.

В Лиге чемпионов команда выглядит достаточно симпатично. Чехи по итогам 2 туров находятся на 10 месте из 36, да и набрали они 4 пункта.

В кадровом плане «Спарта» Прага выглядит не столь грозно. При этом оборона команды в среднем дает результативный сбой раз за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только основной задачей пражан будет сдерживание Холанна и его партнеров.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» выиграл в 3 своих последних поединках

«Спарта» Прага пропустила всего 1 мяч в 2 матчах Лиги чемпионов

Англичане еще не пропускали в нынешней Лиге чемпионов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 29.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: «Манчестер Сити» явно сильнее соперника, однако чехи весьма неплохо обороняются.

Команда Гвардиолы в последних матчах выглядела не столь ярко, да и пражанам палец в рот не клади.

Ставка: Обе забьют за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не определят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.60