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    Манчестер Сити — Спарта Прага: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Спарта» Прага
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    Эрлинг Холанн
    23 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Спарта» Прага. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Спарта» Прага, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 23 Октября 2024 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Спарта П

    Спарта П

  • Прага
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: Подопечные Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов стартовали не столь успешно. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Манчестер Сити» в АПЛ находится на 2 строчке таблицы. Причем отставание от лидера «Ливерпуля» минимальное.

    Манчестер Сити — Спарта П: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «горожане» добыли викторию. Команда Гвардиолы дожала «Вулверхэмптон» (2:1).

    При этом «Манчестер Сити» чуть ранее нанес поражение «Фулхэму» (3:2). Да и поединок с «Слованом» Братислава завершился уверенной викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кевин Де Брюйне, Родри, Кайл Уокер — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: в Лиге чемпионов «горожане» ставят максимальные цели. Вот только в 2 турах команда добыла 4 зачетных балла.

    При этом «Манчестер Сити» выиграл в 3 своих последних поединках. Да и Эрлинг Холанн настрелял уже 10 мячей в АПЛ.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Холанн и его партнеры намерены улучшить разницу мячей.

    «Спарта» Прага

    Турнирное положение: «Спарта» Прага нынешний сезон проводит недостаточно продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 2 месте.

    Причем «Спарта» Прага в среднем забивает 2 гола за матч. В 11 поединках чемпионата Чехии команда настреляла 23 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Пражане сумели переиграть «Слован» Либерец (2:1).

    При этом до того команда уступила «Славии» в пражском дерби (1:2). А вот чуть ранее «Спарта» Прага подписала мировую со «Штутгартом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спарта» Прага добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Мартин Витик — травмирован.

    Состояние команды: Пражане ныне нестабильны. Команда чередует успешные поединке с блеклыми.

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    В Лиге чемпионов команда выглядит достаточно симпатично. Чехи по итогам 2 туров находятся на 10 месте из 36, да и набрали они 4 пункта.

    В кадровом плане «Спарта» Прага выглядит не столь грозно. При этом оборона команды в среднем дает результативный сбой раз за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только основной задачей пражан будет сдерживание Холанна и его партнеров.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» выиграл в 3 своих последних поединках

    • «Спарта» Прага пропустила всего 1 мяч в 2 матчах Лиги чемпионов

    • Англичане еще не пропускали в нынешней Лиге чемпионов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 29.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

    Прогноз: «Манчестер Сити» явно сильнее соперника, однако чехи весьма неплохо обороняются.

    Команда Гвардиолы в последних матчах выглядела не столь ярко, да и пражанам палец в рот не клади.

    Ставка: Обе забьют за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не определят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.60

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    «Манчестер Сити» — «Спарта» Прага: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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