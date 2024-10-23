23 октября в Мадриде на стадионе «Метрополитано» пройдет поединок 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Атлетико» сыграет против французского «Лилля». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: В прошлом сезоне мадридский клуб занял четвертое место в чемпионате Испании и добрался до четвертьфинала ЛЧ, проиграв там дортмундской «Боруссии».

В текущем же первенстве страны «Атлетико» пока идет не третьей строке, а в ЛЧ в двух играх набрал три очка, с которыми разместился на 23й строке. У клуба одна победа и одно фиаско, разница мячей — 2:5.

Последние матчи: На страте основного этапа Лиги чемпионов «матрасники» на своем поле смогли переиграть немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 2:1, а во втором игровом дне они были разгромлены в Лиссабоне «Бенфикой» 0:4. В преддверии же этой игры мадридцы в рамках чемпионата Испании в домашней встерче по-волевому обыграли «Леганес» со счетом 3:1.

Не сыграют: Пабло Барриос, Сесар Аспиликуэта, Робин Ле Норман, Клеман Ленгле и Маркос Льоренте пропустят этот поединок.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Атлетико» в шести своих предыдущих поединках во всех турнирах смог добыть только две виктории. Также в этот период «индейцы» расписали три мировых исхода и потерпели одно поражение, которое было крупным и сухим.

Всего же с начала сезона мадридцы провели 12 встреч во всех турнирах и потерпели за этот период только одно фиаско, пять раз сыграли вничью и отпраздновали шесть викторий.

«Лилль»

Турнирное положение: В прошлом сезоне данный коллектив финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции и благодаря этому получил билет в квалификацию ЛЧ, и до основного этапа преодолел два раунда отбора.

В этом розыгрыше Лиги 1 «Лилль» пока идет четвертым, а в ЛЧ с тремя пунктами разместился на 18 позиции. У команды одна победа и одно фиаско, разница мячей — 1:2.

Последние матчи: Начали «доги» основной этап ЛС с гостевого поражения от лиссабонского «Спортинга» со счетом 0:2, а во втором туре они на своем поле одолели мадридский «Реал» со счетом 1:0, забив единственный гол с пенальти в конце первого тайма. Накануне же этой игры они расписали мировую 0:0 с «Монако» в чемпионате Франции.

Не сыграют: Арнар Харальдссон, Итан Мбаппе, Исмаили, Самуэль Умтити не сыграют.

Состояние команды: Сейчас у «Лилля» 5-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В этот период коллектив расписал две мировые и отпраздновал три виктории. И в трех поединках данного отрезка он не пропускал. Перед этим же удачным периодом команда проиграла в четырех встречах подряд.

Всего в новом сезоне «Лилль» отыграл уже 14 игр во всех соревнованиях. И в них клуб потерпел пять проигрышей, два раза сыграл вничью и отпраздновал семь викторий.

Статистика для ставок

Ранее между собой эти коллективы не встречались

«Атлетико» в новом сезоне дома еще не уступал, выиграв четыре поединка из шести проведенных

«Лилль» в гостях в этом сезоне проиграл четыре матча из семи отыгранных при двух выигрышах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» — 1.53, победа «Лилля» — 7.07, ничья — 4.46.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.92 соответственно.

Прогноз: Подопечные Диего Симеоне хорошо играют на своем поле и вполне могут справиться таким соперником. К тому же «матрасники» будут жаждать реабилитироваться после унизительного фиаско в прошлом туре ЛЧ.

Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.82.

Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на верховой исход, ведь мадридцы в этом сезоне на своем поле забивали минимум два гола за матч.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.94.