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    «Атлетико» пополнит копилку тремя очками

    Атлетико — Лилль: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.82. 23.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Лилль»
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    «Атлетико»
    23 октября в Мадриде на стадионе «Метрополитано» пройдет поединок 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Атлетико» сыграет против французского «Лилля». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 23 Октября 2024 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Лилль

    Лилль

  • Лига чемпионов. Этап лиги
    •

    «Атлетико»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне мадридский клуб занял четвертое место в чемпионате Испании и добрался до четвертьфинала ЛЧ, проиграв там дортмундской «Боруссии».

    В текущем же первенстве страны «Атлетико» пока идет не третьей строке, а в ЛЧ в двух играх набрал три очка, с которыми разместился на 23й строке. У клуба одна победа и одно фиаско, разница мячей — 2:5.

    Атлетико — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На страте основного этапа Лиги чемпионов «матрасники» на своем поле смогли переиграть немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 2:1, а во втором игровом дне они были разгромлены в Лиссабоне «Бенфикой» 0:4. В преддверии же этой игры мадридцы в рамках чемпионата Испании в домашней встерче по-волевому обыграли «Леганес» со счетом 3:1.

    Не сыграют: Пабло Барриос, Сесар Аспиликуэта, Робин Ле Норман, Клеман Ленгле и Маркос Льоренте пропустят этот поединок.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Состояние команды: «Атлетико» в шести своих предыдущих поединках во всех турнирах смог добыть только две виктории. Также в этот период «индейцы» расписали три мировых исхода и потерпели одно поражение, которое было крупным и сухим.

    Всего же с начала сезона мадридцы провели 12 встреч во всех турнирах и потерпели за этот период только одно фиаско, пять раз сыграли вничью и отпраздновали шесть викторий.

    «Лилль»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне данный коллектив финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции и благодаря этому получил билет в квалификацию ЛЧ, и до основного этапа преодолел два раунда отбора.

    В этом розыгрыше Лиги 1 «Лилль» пока идет четвертым, а в ЛЧ с тремя пунктами разместился на 18 позиции. У команды одна победа и одно фиаско, разница мячей — 1:2.

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  • 11/10/2024

    • Последние матчи: Начали «доги» основной этап ЛС с гостевого поражения от лиссабонского «Спортинга» со счетом 0:2, а во втором туре они на своем поле одолели мадридский «Реал» со счетом 1:0, забив единственный гол с пенальти в конце первого тайма. Накануне же этой игры они расписали мировую 0:0 с «Монако» в чемпионате Франции.

    Не сыграют: Арнар Харальдссон, Итан Мбаппе, Исмаили, Самуэль Умтити не сыграют.

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    Состояние команды: Сейчас у «Лилля» 5-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В этот период коллектив расписал две мировые и отпраздновал три виктории. И в трех поединках данного отрезка он не пропускал. Перед этим же удачным периодом команда проиграла в четырех встречах подряд.

    Всего в новом сезоне «Лилль» отыграл уже 14 игр во всех соревнованиях. И в них клуб потерпел пять проигрышей, два раза сыграл вничью и отпраздновал семь викторий.

    Статистика для ставок

    • Ранее между собой эти коллективы не встречались

    • «Атлетико» в новом сезоне дома еще не уступал, выиграв четыре поединка из шести проведенных

    • «Лилль» в гостях в этом сезоне проиграл четыре матча из семи отыгранных при двух выигрышах

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» — 1.53, победа «Лилля» — 7.07, ничья — 4.46.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: Подопечные Диего Симеоне хорошо играют на своем поле и вполне могут справиться таким соперником. К тому же «матрасники» будут жаждать реабилитироваться после унизительного фиаско в прошлом туре ЛЧ.

    Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.82.

    Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на верховой исход, ведь мадридцы в этом сезоне на своем поле забивали минимум два гола за матч.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.94.

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    «Атлетико» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетико» пополнит копилку тремя очками
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