Бабаев: Акинфеев подтвердил, что является номером один в России

Генеральный директор ЦСКАпрокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со(3:1).

«Игра должна была понравиться всем. Нельзя не отметить великолепную игру Игоря Акинфеева. Он подтвердил, что является номером один в России.

Все молодцы! Рады победе. Очень важный момент, что ЦСКА одержал волевую победу. Потихонечку мы набираем силу.

Реально ли уговорить Акинфеева вернуться в сборную и поехать на Евро? Вопрос не ко мне, а к Черчесову», — передаёт слова Бабаева «Чемпионат».

ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15). 0