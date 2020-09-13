Бабаев: Акинфеев подтвердил, что является номером один в России

«Игра должна была понравиться всем. Нельзя не отметить великолепную игру Игоря Акинфеева. Он подтвердил, что является номером один в России.
Все молодцы! Рады победе. Очень важный момент, что ЦСКА одержал волевую победу. Потихонечку мы набираем силу.
Реально ли уговорить Акинфеева вернуться в сборную и поехать на Евро? Вопрос не ко мне, а к Черчесову», — передаёт слова Бабаева «Чемпионат».
ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15). 0