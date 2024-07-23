Сможет ли «Лугано» противостоять «Фенербахче»?

Лугано
Фенербахче
«Лугано»
Положение команды: «Лугано» только начал сезон в чемпионате Швейцарии, а сейчас будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. Команда встретится с мощным «Фенербахче» уже в самом начале отбора.
В последнее время «Лугано» выступает довольно неплохо даже против сильных команд из топ-5 лиг Европы.
Лугано — Фенербахче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграл «Грассхоппер» (2:1) в рамках 1-го тура чемпионата Швейцарии. До этого «Лугано» проиграла «Интеру» со счетом 2:3, провалив 2-й тайм.
В последних 5-и матчах «Лугано» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда сумела забить 12 голов при 7-и пропущенных.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Лугано» подходит к ответственным матчам Лиги чемпионов в полной боевой готовности, команда вполне способна противостоять «Фенербахче».
В последних матчах отлично выглядит нападающий «Лугано» Кацпер Пшибылко, который в последних 2-х матчах команды забил 2 гола. Форвард дважды поразил ворота «Интера».
«Фенербахче»
Положение команды: «Фенербахче» активно готовится к новому сезону, команде предстоит пройти довольно тяжелый путь в квалификации Лиги чемпионов.
Этим летом «Фенербахче» возглавил португалец Жозе Моуринью, который знает, как выстреливать в еврокубках. Получится ли это сделать вместе с турецкой команды? Большой вопрос...
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Фенербахче» разгромил английский «Халл» (5:1), а до этого не оставил и следа от «Страсбурга» (4:0), забив все 4 гола еще в 1-м тайме.
В последних 5-и товарищеских матчах «Фенербахче» проиграл только «Хайдуку» (0:1), трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 12 голов при 4-х пропущенных.
Состояние команды: На бумаге «Фенербахче» выглядит явным фаворитом в противостоянии с «Лугано». По последним матчам видно, что турецкая команда в отличной игровой форме.
К слову, у «Фенербахче» есть несколько атакующих игроков, которые точно помогут своей команде. Например, форвард команды Эдин Джеко в прошедшем сезоне забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 36-и встречах.
Статистика для ставок
- В последних 2-х матчах «Фенербахче» забил 9 голов
- «Лугано» проиграл только 1 матч из последних 5-и на своем поле (4 победы)
- У «Фенербахче» продолжается беспроигрышная серия на чужом поле, которая насчитывает 6 матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.75, а победа «Лугано» — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.80 и 1.98.
- 1.75Пари НН — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.36Ротор — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.27Динамо Киев — Партизан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Можно предположить, что «Фенербахче» не оставит шансов «Лугано» и победит.
Ставка: Победа «Фенербахче» с форой -1.5 за 2.86.
Прогноз: «Фенербахче» и «Лугано» частенько играют результативно в последнее время.
Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.80.