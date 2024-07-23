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    Сможет ли «Лугано» противостоять «Фенербахче»?

    «Лугано» — «Фенербахче». Прогноз и ставки (к. 2.86) на квалификацию Лиги чемпионов

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    Прогноз и ставки на «Лугано» — «Фенербахче»
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    Жозе Моуринью — главный тренер «Фенербахче»
    23 июля в рамках 1-го матча квалификации Лиги чемпионов сыграют «Лугано» и «Фенербахче». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Июля 2024 года

    Лугано

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Лугано 21:30 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
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    «Лугано»

    Положение команды: «Лугано» только начал сезон в чемпионате Швейцарии, а сейчас будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. Команда встретится с мощным «Фенербахче» уже в самом начале отбора.

    В последнее время «Лугано» выступает довольно неплохо даже против сильных команд из топ-5 лиг Европы.

    Лугано — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграл «Грассхоппер» (2:1) в рамках 1-го тура чемпионата Швейцарии. До этого «Лугано» проиграла «Интеру» со счетом 2:3, провалив 2-й тайм.

    В последних 5-и матчах «Лугано» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда сумела забить 12 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Лугано» подходит к ответственным матчам Лиги чемпионов в полной боевой готовности, команда вполне способна противостоять «Фенербахче».

    В последних матчах отлично выглядит нападающий «Лугано» Кацпер Пшибылко, который в последних 2-х матчах команды забил 2 гола. Форвард дважды поразил ворота «Интера».

    «Фенербахче»

    Положение команды: «Фенербахче» активно готовится к новому сезону, команде предстоит пройти довольно тяжелый путь в квалификации Лиги чемпионов.

    Этим летом «Фенербахче» возглавил португалец Жозе Моуринью, который знает, как выстреливать в еврокубках. Получится ли это сделать вместе с турецкой команды? Большой вопрос...

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    • Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Фенербахче» разгромил английский «Халл» (5:1), а до этого не оставил и следа от «Страсбурга» (4:0), забив все 4 гола еще в 1-м тайме.

    В последних 5-и товарищеских матчах «Фенербахче» проиграл только «Хайдуку» (0:1), трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 12 голов при 4-х пропущенных.

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    Состояние команды: На бумаге «Фенербахче» выглядит явным фаворитом в противостоянии с «Лугано». По последним матчам видно, что турецкая команда в отличной игровой форме.

    К слову, у «Фенербахче» есть несколько атакующих игроков, которые точно помогут своей команде. Например, форвард команды Эдин Джеко в прошедшем сезоне забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 36-и встречах.

    Статистика для ставок

    • В последних 2-х матчах «Фенербахче» забил 9 голов

    • «Лугано» проиграл только 1 матч из последних 5-и на своем поле (4 победы)

    • У «Фенербахче» продолжается беспроигрышная серия на чужом поле, которая насчитывает 6 матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.75, а победа «Лугано» — в 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.80 и 1.98.

    Прогноз: Можно предположить, что «Фенербахче» не оставит шансов «Лугано» и победит.

    Ставка: Победа «Фенербахче» с форой -1.5 за 2.86.

    Прогноз: «Фенербахче» и «Лугано» частенько играют результативно в последнее время.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.80.

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    «Лугано» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.86), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лугано» противостоять «Фенербахче»?
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