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    Черчесов высказался о новичках сборной России

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победы над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) в Лиге наций, а также высказался о молодых игроках в национальной команде.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Венгры уже начали чемпионат, у сербов очень сильный по именам состав. Зато они поменяли тактику, к которой мы не были готовы. Пришлось подстраиваться.

    Наши игроки много матчей провели за короткое время. Можно это видеть оптически, а мы видим и по цифрам, что состояние было не самое оптимальное. Видели, в каком состоянии наши футболисты, из этого исходили и строили подготовку.

    Практически ни одной двусторонки у нас не было — буквально восемь минут сыграли, а остальное время уделили восстановлению, тактике, теории. Состояние не позволяло работать, поэтому молодых игроков по большому счету не удалось до конца прощупать, потому что реально нет времени.

    Есть дискуссионные моменты, есть соперник, состояние своих игроков, идеи, нюансы всякие. Мы и так давно не играли, а тут еще и выпали игроки, которые многое решали в атаке. Но те, кто у нас есть, их прекрасно заменили. Не знаю, как это прозвучит, но мы настолько к травмам и прочим нюансам привыкли, что по-рабочему на это не обращаем внимания», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». 0

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