Украина и Швейцария назвали составы на матч Лиги наций

Харис Сеферович
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Украина: Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка, Жуниор Мораес.
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Марлос, Цыганков, Коваленко, Супряга, Яремчук.
Швейцария: Зоммер, Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу, Джака, Соу, Варгас, Эмболо, Сеферович.
Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито.
Стартовый свисток прозвучит 3 сентября в 21:45 по московскому времени. Игра пройдет во Львове на «Львов Арене».
Вы можете ознакомиться с прогнозом на матч Украина — Швейцария. 0