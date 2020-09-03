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    Украина и Швейцария назвали составы на матч Лиги наций

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    Сборные Украины и Швейцарии проведут очную встречу в рамках первого тура Лиги наций. Команды назвали стартовые составы на эту встречу.

    Харис Сеферович
    Харис Сеферович

    Украина: Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка, Жуниор Мораес.

    Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Марлос, Цыганков, Коваленко, Супряга, Яремчук.

    Швейцария: Зоммер, Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу, Джака, Соу, Варгас, Эмболо, Сеферович.

    Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито.

    Стартовый свисток прозвучит 3 сентября в 21:45 по московскому времени. Игра пройдет во Львове на «Львов Арене».

    Вы можете ознакомиться с прогнозом на матч Украина — Швейцария. 0

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