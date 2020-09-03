Украина и Швейцария назвали составы на матч Лиги наций

Сборные Украины и Швейцарии проведут очную встречу в рамках первого тура Лиги наций. Команды назвали стартовые составы на эту встречу.

Украина: Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка, Жуниор Мораес.

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Марлос, Цыганков, Коваленко, Супряга, Яремчук.

Швейцария: Зоммер, Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу, Джака, Соу, Варгас, Эмболо, Сеферович.

Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито.

Стартовый свисток прозвучит 3 сентября в 21:45 по московскому времени. Игра пройдет во Львове на «Львов Арене».

Вы можете ознакомиться с прогнозом на матч Украина — Швейцария. 0