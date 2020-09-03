Украина — Швейцария. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги наций 3 сентября 2020 года

В первом туре Лиги наций группы А встретятся сборные Украины и Швейцарии. Место встречи команд — «Арена Львов» в одноименном городе Львов. Начало матча 3 сентября в 21:45 по мск. Прогноз на Украина — Швейцария.

Украина

Команда Андрея Шевченко попала в непростую группу с испанцами и немцами. На фоне этих соперников Швейцария выглядит проходным соперником. У «желто-синих» нет выбора, если они хотят зацепиться за плей-офф.

Сборная Украины получила путевку на основной турнира Евро-2020, который перенесли на следующее лето. В своей группе подопечные Шевченко заняли первое место, обойдя Португалию на три пункта.

Хозяева не проигрывали в последних четырех матчах. Они могут похвастаться победами над Литвой (2:0), Португалией (2:1), Эстонией (1:0) и ничьей с Сербией (2:2).

Швейцария

Швейцарская команда тоже уверенно прошла квалификацию к Евро-2020, заняв первое место лишь с одним поражением. Его гости потерпели во встрече с Данией (0:1). После у подопечных Владимира Петковича было три победы подряд.

Сборная Швейцарии выиграла у Ирландии 2:0, а затем одолела Грузию 1:0. В качестве финального аккорда был разгром сборной Гибралтара со счетом 6:1. Это была четвертая победа команды в 5 матчах.

Календарь и таблица Лиги наций

Добавим, что Швейцария пропустила только в двух из пяти последних поединков, позволив соперникам забить не более одного мяча.

Прогноз и ставка

Команды практически равны по силам. Они будут конкурировать между собой за очки, считая друг друга проходными соперниками.

Карнитин повлиял на футбол. Голов стало больше даже в матчах, где этого не ждешь. Сборные не собирались почти год. Это вполне могло сказаться на сыгранности коллективов. Так что ошибок не избежать.

2.75 и 2.80 дают на победу команд, а также предлагают 3.00 на ничью. Мы рекомендуем поставить на «обе забьют».

Украина не проигрывает 11 матчей подряд, но как бы там ни было, она имеет проблемы в центральной зоне обороны. Швейцария тоже не безгрешна, а после такого перерыва проблемы всплывут. 0