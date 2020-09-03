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    Вернер и Сане сыграют в атаке сборной Германии против Испании

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    Сборные Германии и Испании определились со стартовыми составами на матч первого тура Лиги наций.

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер

    Германия: Трапп, Гозенс, Зюле, Керер, Рюдигер, Джан, Кроос, Гюндоган, Дракслер, Вернер, Зане

    Запасные: Лено, Бауманн, Гинтер, Та, Нойхаус, Кох, Брандт, Хаверц, Сердар, Вальдшмидт

    Испания: де Хеа, Гайя, Пау Торрес, Рамос, Навас, Карвахаль, Бускетс, Алькантара, Руис, Ферран Торрес, Родриго

    Запасные: Кепа, Симон, Регилон, Диего Льоренте, Эрия Гарсия, Мерино, Ольмо, Родри, Оскар Родригес, Фати, Жерар Морено

    Поединок состоится 3 сентября в 21:45 по мск. Наш сайт предлагает прогноз на матч Германия — Испания. 0

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