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    Устоит ли экспериментальная сборная Германии против испанцев?

    Германия — Испания. Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Испания
    Сборная Германии
    В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги А сборная Германии будет принимать команду Испании. Встреча пройдет 3 сентября в Штутгарте на «Мерседес-Бенц Арене» . Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Германия — Испания.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 4 03 Сентября 2020 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 21:45 Испания Испания
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    Сборная Германии

    В предыдущем розыгрыше Лиги Наций немцы заняли последнее место в своей группе, однако избежали вылета благодаря увеличению количества команд в Лиге А с 12 до 16.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Зато в квалификации Евро-2020 немцы заняли первое место в группе С, набрав 21 в 8 матчах. Единственное поражение команда Йоахима Лева потерпела дома от Голландии (2:4), финишировавшей второй.

    В последних матчах в ноябре прошлого года Германии на своем поле разгромила сначала сборную Белоруссии (4:0), а потом команду Северной Ирландии (6:1).

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  • 31/08/2020

    • Главный тренер национальной команды Германии оставил ряд игроков основы вне заявки на ближайшие матчи Лиги Наций — из «Баварии» были вызваны лишь защитник Никлас Зюле и вингер Лерой Сане.

    Зато вызваны три дебютанта — один вынужденно, из-за травмы запасного голкипера тер Штегена. Немецкая команда занимает 15-е место в рейтинге ФИФА.

    Сборная Испании

    В прошлом розыгрыше Лиги Наций испанцы порадовали яркой атакующей игрой, но, несмотря на высокую результативность, заняли только второе место в своей группе Лиги А, пропустив вперёд англичан.

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  • 31/08/2020

    • В квалификации Евро-2020 испанцы возглавили группу F, набрав в 10 матчах 26 очков и ни разу не проиграв — 8 побед, 2 ничьи (по 1:1 на выезде с Норвегией и Швецией).

    В последних матчах в ноябре прошлого года Испания дома беспощадно разгромила команды Мальты (7:0) и Румынии (5:0).

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    У испанцев в заявке на ближайшие игры также не оказалось нескольких основных футболистов, таких как защитник Жорди Альба и полузащитники Коке и Сауль Ньигес, зато есть 8 дебютантов.

    Испанская команда располагается на 8-й строчке мирового рейтинга ФИФА. В 9-ти очных матчах с Германией испанцы одержали 3 победы, потерпели 4 поражения, 2 встречи завершились вничью.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В марте 2018 команды провели товарищеский матч, который завершился вничью 1:1.

    Прогноз и ставки

    На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью — 3.40, а на победу Испании — 2.90.

    Обе команды выступают в довольно экспериментальных составах и явного фаворита встречи нет — прогнозируем, что Испанцы не проиграют в гостях.

    Лишь 2 очных матча из 9-ти получились «верховыми», а ставка «обе забьют» сыграла в 4-х очных матчах из 9-ти. Интересен вариант ТМ 2,5 за 1.90. 0

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    Германия — Испания. Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года. Прогноз на Германия — Испания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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