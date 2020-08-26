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    «Крылья Советов» и «Оренбург» вышли в групповой раунд Кубка России

    Футбол Кубок России Футбол России Крылья Советов Оренбург Алания Иртыш Омск
    Самарские «Крыльев Советов» на своем поле взяли верх над «Иртышом» (5:0) в матче 1/64 финала Кубка России.

    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»

    В составе победителей голами отметились Егор Голенков (2-я минута), Дмитрий Кабутов (40), Иван Сергеев (53) и Александр Солдатенков (90).

    Еще один мяч в собственные ворота отправил защитник омской команды Александр Крикуненко (15).

    Еще один матч 1/64 финала Кубка России «Оренбург» — «Алания» завершился со счетом 2:1.

    Счет в матче на 19-й минуте открыл нападающий хозяев Андрей Козлов, а на 24-й Джоэл Фамейе удвоил преимущество «Оренбурга».

    «Алания» на 47-й минуте «размочила» счет стараниями Батраза Гурциева, но отыграться не смогла.

    Ранее в групповой раунд Кубка России пробились «СКА-Хабаровск», «Нижний Новгород», «Чертаново» и «Енисей».

    На этой стадии борьбу начнут 10 команд РПЛ, не играющие в еврокубках. Матчи первого тура состоятся 16 и 17 сентября. 0

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