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    Фукс попал в заявку ЦСКА на матч с «Краснодаром»

    «Краснодар» — ЦСКА: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на матч пятого тура чемпионата России.

    ЦСКА
    ЦСКА

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон, Классон, Уткин, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Мацукатов, Вилена, Камболов, Кутовой, Сулейманов,

    ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Кучаев, Чалов.

    Запасные: Тороп, Фукс, Васин, Котин, Карпов, Зайнутдинов, Бистрович, Бийол, Тикнизян, Гайч, Шкурин.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.52, на успех ЦСКА — 3.12, на ничью — 3.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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