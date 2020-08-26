«Краснодар» — ЦСКА: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч пятого тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Мартынович, Рамирес, Газинский, Олссон, Классон, Уткин, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Мацукатов, Вилена, Камболов, Кутовой, Сулейманов,

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Кучаев, Чалов.

Запасные: Тороп, Фукс, Васин, Котин, Карпов, Зайнутдинов, Бистрович, Бийол, Тикнизян, Гайч, Шкурин.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.52, на успех ЦСКА — 3.12, на ничью — 3.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0