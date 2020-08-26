«Динамо» — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

Определились стартовые составына матч 5-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин — Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Ордец, Скопинцев — Каборе, Фомин, Шиманьски — Филипп, Игбун.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Слепов, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Моро, Комличенко.

«Зенит»: М. Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос — Оздоев, Барриос, Дриусси — Азмун, Дзюба, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Ригони, Шамкин.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.71, на успех «Динамо» — 6.10, на ничью — 3.94. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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