«Динамо» — «Зенит»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскоеодержало домашнюю победу над питерским(1:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Шиманьски исполнил классную подачу со штрафного с левого фланга в центр на линию вратарской, откуда Шуньич ударом головой отправил мяч точно в цель.

На 75-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве. Спокинцев получил прямую красную карточку за грубую игру в центре поля против Ригони.

На 83-й минуте составы уравнялись. Барриос получил вторую желтую карточку за грубую игру локтем в верховом единоборстве с Комлюченко.

«Зенит» после четырех побед подряд впервые в сезоне потерял очки, но остался на первом месте с 12 очками. «Динамо» набрало 10 очков и поднялось на четвертое место в таблице РПЛ.

30 августа состоятся матчи «Уфа» — «Динамо» и «Локомотив» — «Зенит».