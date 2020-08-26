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    «Зенит» в Москве проиграл «Динамо»

    «Динамо» — «Зенит»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над питерским «Зенитом» (1:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Шиманьски исполнил классную подачу со штрафного с левого фланга в центр на линию вратарской, откуда Шуньич ударом головой отправил мяч точно в цель.

    На 75-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве. Спокинцев получил прямую красную карточку за грубую игру в центре поля против Ригони.

    На 83-й минуте составы уравнялись. Барриос получил вторую желтую карточку за грубую игру локтем в верховом единоборстве с Комлюченко.

    «Зенит» после четырех побед подряд впервые в сезоне потерял очки, но остался на первом месте с 12 очками. «Динамо» набрало 10 очков и поднялось на четвертое место в таблице РПЛ.

    30 августа состоятся матчи «Уфа» — «Динамо» и «Локомотив» — «Зенит».

    РПЛ. 5-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0)
    Гол: Шунич, 40«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев. Шунич, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Морозов, 90+7), Шиманьски (Плиев, 76), Филипп (Моро, 76), Игбун (Комличенко, 67)«Зенит»: Кержаков, Караваев (Сутормин, 87), Ракицкий (Ерохин, 87), Сантос, Ловрен, Оздоев (Жирков, 70), Барриос, Дриусси (Мостовой, 15), Малком, Дзюба (Ригони, 70), АзмунПредупреждения: Шиманьски. 52, Паршивлюк, 66, Моро, 79, Плиев, 86, Евгеньев, 88, Каборе, 89, Шунин, 90+5 — Караваев, 39, Барриос, 49, 83, Ригони, 90+4Удаления: Скопинцев, 75 (прямая красная), Барриос, 83 (второе предупреждение)
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