Черчесов объяснил вызов в сборную Кузяева и Нойштедтера

Главный тренер сборной Россииобъяснил вызов в национальную команду полузащитников, которые на данный момент остаются без клубов.

Нойштедтер завершил сезон в «Динамо», которое не стало подписывать с игроком новый контракт. Кузяев, несмотря на предложение остаться в «Зените», ведет переговоры с европейскими клубами.

«Оба заканчивали сезон в командах месяц назад. Они были в хорошем состоянии. Мы с ними на связи, оба тренируются индивидуально.

Нойштедтер в ближайшее время начнет тренироваться с командой, правда, не той, за которую будет выступать в новом сезоне.

С нашей стороны это и поддержка игрокам, и желание не делать резких изменений в составе. Тем более, думаю, максимум через две недели они будут с командами.

Если будут готовы, будут играть», — сказал Черчесов «Советскому Спорту».

Сборная России сыграет в Лиге наций с Сербией (3 сентября, Москва) и Венгрией (6 сентября, Будапешт). 0