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    Фигу: Месси не уйдет из «Барселоны» в нынешнем году

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    Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу считает, что в нынешнем году Лионель Месси не покинет каталонский клуб.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Нынешнее соглашение 33-летнего аргентинца с клубом рассчитано до 30 июня следующего года.

    «Как по мне, не Месси сейчас не покинет "Барселону. Но я также точно знаю, что если игрок не хочет быть в клубе, то он в конечном итоге уходит. Другого пути нет.

    Это личное решение, и я не знаю, о чем он думает, но не думаю, что он уйдет в этом году.

    Нельзя забывать об окружающих нас обстоятельствах, они нестандартные. Никто не будет выплачивать отступные за него, это точно.

    Мы живем в непростые, небывалые времена. Я не думаю, что сейчас лучший момент, чтобы осуществить трансфер такого масштаба. Все изменилось. Все планы поменялись"", — заявил Фигу в интервью для газеты Marca.

    Месси является рекордсменом 'Барселоны' по количеству забитых мячей, отличившись 634 раза в 731 матче. В главной команде клуба Лионель дебютировал в октябре 2004-го. 0

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