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    Источник: У Баринова диагностирован разрыв связки колена

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил разрыв крестообразной связки в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    Дмитрий Баринов
    Дмитрий Баринов

    Об этом сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич.

    «У Димы Баринова все-таки разрыв передней крестообразной связки. Минимум полгода аут... Очень жаль», — написал в Twitter Генич.

    В матче с «красно-белыми» Баринов был заменен на 18-й минуте встречи. Хавбека увезли с поля на машине. После первого тайма 23-летний российский футболист вернулся на скамейку запасных на костылях.

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