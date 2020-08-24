Источник: У Баринова диагностирован разрыв связки колена

Полузащитникполучил разрыв крестообразной связки в матче 4-го тура РПЛ против(1:2).

Об этом сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич.

«У Димы Баринова все-таки разрыв передней крестообразной связки. Минимум полгода аут... Очень жаль», — написал в Twitter Генич.

У Димы Баринова всё-таки разрыв передней крестообразной связки;( Минимум полгода аут... Очень жаль😢😢😢 — Константин Генич (@GenichK) August 24, 2020

В матче с «красно-белыми» Баринов был заменен на 18-й минуте встречи. Хавбека увезли с поля на машине. После первого тайма 23-летний российский футболист вернулся на скамейку запасных на костылях.

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