Источник: У Баринова диагностирован разрыв связки колена

Дмитрий Баринов
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Об этом сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич.
«У Димы Баринова все-таки разрыв передней крестообразной связки. Минимум полгода аут... Очень жаль», — написал в Twitter Генич.
У Димы Баринова всё-таки разрыв передней крестообразной связки;( Минимум полгода аут... Очень жаль😢😢😢— Константин Генич (@GenichK) August 24, 2020
В матче с «красно-белыми» Баринов был заменен на 18-й минуте встречи. Хавбека увезли с поля на машине. После первого тайма 23-летний российский футболист вернулся на скамейку запасных на костылях.