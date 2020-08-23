Попов слышал в «Ростове» требование «закрыть рот и играть»

Полузащитникобратился к болельщикам «Ростова» по поводу своего перехода в «Сочи».

«Уважаемые болельщики. Пришло время сказать и свою правду в связи с ситуацией! Никто не хочет уходить с места, где ему хорошо, тем более поучаствовав и добившись с командой такого хорошего результата.

Да, я сложный человек в плане того, что не могу сидеть, терпеть и молчать, если замечаю, как в семье что-то начинает происходить не так! Люди меняются и перестают ценить своих — не только после поражения, но и в большинстве случаев после хороших результатов!

Полностью понимаю, сколько грязи будет выливаться на меня, ну лучше умирать один раз как мужик, чем сидеть и терпеть как мышка!

Не верьте в то, что я вел переговоры за спиной клуба! Моя семья полностью устроила свою жизнь в Ростове, и все мы думали, что я завершу свою карьеру здесь.

Не верьте, что я ухожу из-за денег! Как сказал лично мне президент клуба Арташес Арутюнянц: "Ты дикий человек, как так, за меньше денег уходить будешь!" Да, деньги важны, но не важнее, чем честь и достоинство!

Не верьте, что я уходил из-за замены! Если посмотрите на мою профессиональную жизнь, я никогда не боялся конкуренции — наоборот, когда конкуренция по-честному, еще раз повторю — по-честному, я готов бороться и доказывать полностью!

У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что "капитан" — это просто слово: "Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!"

Прошу прощения у всех, ну я как человек и потом и как капитан, который должен защищать интересы команды и коллектива, никак не могу совместить эти слова с моей моралью и "сложным характером"!

От всей души желаю удачи всем ребятам в Лиге Европы, а вам хочу сказать, что время расставит все на свои места! Давайте не будем прощаться, а скажем "До свидания"! Уверен, что когда-нибудь будем снова вместе.

P.S. За полтора года уходит 5-й капитан», — написал Попов в Instagram. 0