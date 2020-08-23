Мбаппе хочет писать историю французского футбола

Нападающий «Пари Сен-Жермен»заявил, что переходил во французский клуб ради победы в Лиге чемпионов.

«Именно по этой причине я перешел сюда. Я всегда говорил, что хочу писать историю французского футбола. У меня есть еще одна возможность это сделать.

С 2017 года, когда я присоединился к клубу, мы испытали ряд разочарований. Сейчас мы в финале, и это показывает, что я не сдался, что вся наша команда не сдалась.

Победа в этом турнире с французской командой — это настоящая награда. Это было моей задачей, когда я переходил сюда», — приводит слова Мбаппе Daily Mail.

Финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 пройдет 23 августа в Лиссабоне и начнется в 22:00 мск. Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари Сен-Жермен» — «Бавария». 0