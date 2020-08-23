«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз (к. 2.05) и ставки на финал Лиги чемпионов 23 августа 2020 года

В воскресенье, 23 августа, «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «ПСЖ» — «Бавария».

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» стал победителем группы A, в которой также выступали мадридский «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай».

В 1/8 финала парижане прошли дортмундскую «Боруссию» (1:2 и 2:0), в четвертьфинале — «Аталанту» (2:1), а в полуфинале — «Лейпциг» (3:0).

В сезоне 2019/20 подопечные Томаса Тухеля стали чемпионами Франции, выиграли Кубок страны и Кубок лиги.

Добавим, что Лига 1 была завершена досрочно сразу после вспышки коронавируса, поэтому «ПСЖ», в отличие от многих других клубов, проводил не так много матчей этим летом.

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После травм у парижан восстанавливаются Кейлор Навас и Левен Кюрзава, а вот Марко Верратти возобновил тренировки.

«Бавария»

Мюнхенская «Бавария» выиграла группу B, где опередила «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвену Звезду».

В плей-офф команда Ханса-Дитера Флика поочередно прошла «Челси» (3:0 и 4:1), «Барселону» (8:2) и «Лион» (3:0).

Также в этом сезоне «Бавария» оформила чемпионство и завоевала Кубок Германии, поэтому претендует на требл.

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После рестарта сезона в национальном первенстве мюнхенцы одержали девять побед в девяти сыгранных турах.

Среди травмированных у «Баварии» значится центральный защитник Жером Боатенг.

Прогноз и ставка на «ПСЖ» — «Бавария»

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество немцам: победа «Баварии» — 2.05, победа «ПСЖ» — 3.30, ничья — 4.30.

Финальная встреча Лиги чемпионов обещает быть интригующей, ведь в ней встретятся два гранда, обладающие большими финансовыми возможностями.

На бумаге, вероятно, парижане имеют более звездный состав, включающий Неймара и Килиана Мбаппе, которые, похоже, все-таки сумели добраться до решающей игры без травм.

Но что выделяет «Баварию», так это ее коллективная мощь. Подопечные Флика в этом плей-офф наколотили огромное количество голов, проявив бесстрашие. Их даже не смущали собственные ошибки в обороне, ведь они понимали: сколько бы ни забил соперник, они забьют больше.

Понимаем, что парижане настраиваются на триумф и будут играть с большой самоотдачей, но мы больше верим в прочность командного духа «Баварии». Наш прогноз — «победа мюнхенцев».

Еще один интересный вариант — «обе команды забьют и "Бавария" не проиграет». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.86. 0