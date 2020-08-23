ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиОни сделали это снова. Магия «Севильи» в Лиге Европы и красивый уход Банеги ПСЖ не должен отдать свои позицииЛига 1: фавориты и темные лошадки «Спартак» — «Локомотив»РПЛ. Поражение «Краснодара», ЦСКА сыграет с «Рубином», «Спартак» примет «Локо»
  • 16:04
    • «Урал» обыграл «Краснодар» благодаря быстрому голу
  • 23:55
    • «Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы, в шестой раз выиграв турнир
  • 17:29
    • У Набабкина диагностировали разрыв крестообразной связки
  • 16:56
    • Кузяев может перейти в испанский клуб — СМИ
  • 15:51
    • Злобин перешел из «Бенфики» в другой португальский клуб
  • 08:17
    • Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ
  • 07:31
    • Немков нокаутом победил Бейдера и стал чемпионом Bellator
    Все новости спорта

    Кто станет победителем Лиги чемпионов?

    «ПСЖ» — «Бавария». Прогноз (к. 2.05) и ставки на финал Лиги чемпионов 23 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Баварию Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Бавария»
    Серж Гнабри
    В воскресенье, 23 августа, «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «ПСЖ» — «Бавария».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Финал 23 Августа 2020 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «ПСЖ»

    «Пари Сен-Жермен» стал победителем группы A, в которой также выступали мадридский «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай».

    В 1/8 финала парижане прошли дортмундскую «Боруссию» (1:2 и 2:0), в четвертьфинале — «Аталанту» (2:1), а в полуфинале — «Лейпциг» (3:0).

    В сезоне 2019/20 подопечные Томаса Тухеля стали чемпионами Франции, выиграли Кубок страны и Кубок лиги.

  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
  • Реакция прессы на матч «РБ Лейпциг» — ПСЖ
  • 19/08/2020

    • Добавим, что Лига 1 была завершена досрочно сразу после вспышки коронавируса, поэтому «ПСЖ», в отличие от многих других клубов, проводил не так много матчей этим летом.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После травм у парижан восстанавливаются Кейлор Навас и Левен Кюрзава, а вот Марко Верратти возобновил тренировки.

    «Бавария»

    Мюнхенская «Бавария» выиграла группу B, где опередила «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвену Звезду».

    В плей-офф команда Ханса-Дитера Флика поочередно прошла «Челси» (3:0 и 4:1), «Барселону» (8:2) и «Лион» (3:0).

  • Правоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион»
  • «Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года
  • 20/08/2020

    • Также в этом сезоне «Бавария» оформила чемпионство и завоевала Кубок Германии, поэтому претендует на требл.

    Все прогнозы на футбол

    После рестарта сезона в национальном первенстве мюнхенцы одержали девять побед в девяти сыгранных турах.

    Среди травмированных у «Баварии» значится центральный защитник Жером Боатенг.

    Прогноз и ставка на «ПСЖ» — «Бавария»

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество немцам: победа «Баварии» — 2.05, победа «ПСЖ» — 3.30, ничья — 4.30.

    Финальная встреча Лиги чемпионов обещает быть интригующей, ведь в ней встретятся два гранда, обладающие большими финансовыми возможностями.

    На бумаге, вероятно, парижане имеют более звездный состав, включающий Неймара и Килиана Мбаппе, которые, похоже, все-таки сумели добраться до решающей игры без травм.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 22 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    Но что выделяет «Баварию», так это ее коллективная мощь. Подопечные Флика в этом плей-офф наколотили огромное количество голов, проявив бесстрашие. Их даже не смущали собственные ошибки в обороне, ведь они понимали: сколько бы ни забил соперник, они забьют больше.

    Понимаем, что парижане настраиваются на триумф и будут играть с большой самоотдачей, но мы больше верим в прочность командного духа «Баварии». Наш прогноз — «победа мюнхенцев».

    Еще один интересный вариант — «обе команды забьют и "Бавария" не проиграет». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.86. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Дижон — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уайт — Поветкин
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монпелье — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Уфа — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Месси может покинуть «Барселону»
  • «Барселона» переживает «идеальный шторм»
    • 06:55 18/08/2020     Рахим Стерлинг
  • Тактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
    • 11:26 16/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «ПСЖ» — «Бавария». Прогноз (к. 2.05) и ставки на финал Лиги чемпионов 23 августа 2020 года. Прогноз на «ПСЖ» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры