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    «Зенит» — «Тамбов»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ

    «Зенит» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Тамбова» на поединок 4-го тура РПЛ, который пройдет в Санкт-Петербурге.

    Ярослав Ракицкий
    Ярослав Ракицкий

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.

    Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Ригони, Шамкин.

    «Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ойеволе, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Карапетян.

    Запасные: Чагров, Головня, Тетрашвили, Кабахидзе, Балашов, Панченко.

    Начало встречи — в 18:00 мск.

    Коэффициент на победу «Зенита» — 1,25, на ничью — 6,50, а на победу «Тамбова» — 12,30.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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