«Зенит» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

Ярослав Ракицкий
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«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.
Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Ригони, Шамкин.
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ойеволе, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Карапетян.
Запасные: Чагров, Головня, Тетрашвили, Кабахидзе, Балашов, Панченко.
Начало встречи — в 18:00 мск.
Коэффициент на победу «Зенита» — 1,25, на ничью — 6,50, а на победу «Тамбова» — 12,30.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0