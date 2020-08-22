«Зенит» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына поединок 4-го тура РПЛ, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Ригони, Шамкин.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ойеволе, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Головня, Тетрашвили, Кабахидзе, Балашов, Панченко.

Начало встречи — в 18:00 мск.

Коэффициент на победу «Зенита» — 1,25, на ничью — 6,50, а на победу «Тамбова» — 12,30.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0