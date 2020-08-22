«Химки» — «Ахмат»: счет матча — 1:2, обзор голов

«Химки» — «Ахмат»
«Химки»
Хозяева вышли вперед на 21-й минуте — угловой у ворот «Ахмата» привел к голу Егора Данилкина, который нанес удар плечом.
На 66-й минуте «Химки» могли увеличить свое преимущество, но Артем Полярус с пенальти пробил мимо ворот.
На 73-й и 74-й минутах «Ахмату» удалось дважды огорчить соперника. Сперва Владимир Ильин реализовал пенальти, а затем Артем Тимофеев из центра штрафной замкнул прострел Бернарда Бериши.
На 76-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Брайан Идову сорвал контратаку гостей, получив второе предупреждение.
Заканчивали встречу «Химки» и вовсе вдевятером — с поля был удален Кирилл Боженов.
«Ахмат» набрал 7 очков после четырех туров, у «Химок» осталось 1 очко.
РПЛ. 4-й тур
«Химки» — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (1:0)
Голы: Пуцко, 21 — в свои ворота (1:0). Ильин, 73 — с пенальти (1:1). Тимофеев, 74 (1:2)Нереализованный пенальти: Полярус, 66 (мимо)«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян (Алиев, 74), Мартусевич, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Конате (Липовой, 76)«Ахмат»: Шелия, Семенов, Пуцко, Быстров, Богосавац, Роши (Ненахов, 55), Тимофеев, Ильин (А.Кадыров, 86), Харин (Иванов, 46), Исмаэл (Мелкадзе, 65), Понсе (Бериша, 46)Предупреждения: Исмаэл, 3. Боженов, 16. Понсе, 36. Полярус, 39. Идову, 72. Бериша, 75. Семенов, 80. Трошечкин, 88. А.Кадыров, 90Удаления: Идову, 76. Боженов, 90+4