ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиОни сделали это снова. Магия «Севильи» в Лиге Европы и красивый уход Банеги
  • 18:01
    • Два гола за две минуты принесли «Ахмату» победу над «Химками»
  • 16:04
    • «Урал» обыграл «Краснодар» благодаря быстрому голу
  • 17:29
    • У Набабкина диагностировали разрыв крестообразной связки
  • 16:56
    • Кузяев может перейти в испанский клуб — СМИ
  • 15:51
    • Злобин перешел из «Бенфики» в другой португальский клуб
    Все новости спорта

    Два гола за две минуты принесли «Ахмату» победу над «Химками»

    «Химки» — «Ахмат»: счет матча — 1:2, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Химки Ахмат Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче 4-го тура РПЛ «Химки» принимали «Ахмат». Гости одержали волевую победу.

    «Химки» — «Ахмат»
    «Химки» — «Ахмат»

    Хозяева вышли вперед на 21-й минуте — угловой у ворот «Ахмата» привел к голу Егора Данилкина, который нанес удар плечом.

    На 66-й минуте «Химки» могли увеличить свое преимущество, но Артем Полярус с пенальти пробил мимо ворот.

    На 73-й и 74-й минутах «Ахмату» удалось дважды огорчить соперника. Сперва Владимир Ильин реализовал пенальти, а затем Артем Тимофеев из центра штрафной замкнул прострел Бернарда Бериши.

    На 76-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Брайан Идову сорвал контратаку гостей, получив второе предупреждение.

    Заканчивали встречу «Химки» и вовсе вдевятером — с поля был удален Кирилл Боженов.

    «Ахмат» набрал 7 очков после четырех туров, у «Химок» осталось 1 очко.

    РПЛ. 4-й тур
    «Химки» — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (1:0)
    Голы: Пуцко, 21 — в свои ворота (1:0). Ильин, 73 — с пенальти (1:1). Тимофеев, 74 (1:2)Нереализованный пенальти: Полярус, 66 (мимо)«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян (Алиев, 74), Мартусевич, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Конате (Липовой, 76)«Ахмат»: Шелия, Семенов, Пуцко, Быстров, Богосавац, Роши (Ненахов, 55), Тимофеев, Ильин (А.Кадыров, 86), Харин (Иванов, 46), Исмаэл (Мелкадзе, 65), Понсе (Бериша, 46)Предупреждения: Исмаэл, 3. Боженов, 16. Понсе, 36. Полярус, 39. Идову, 72. Бериша, 75. Семенов, 80. Трошечкин, 88. А.Кадыров, 90Удаления: Идову, 76. Боженов, 90+4
    0
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли безвыигрышная серия Слуцкого в матче с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Кто станет победителем Лиги чемпионов?
  • «ПСЖ» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Динамо» продлит свою серию?
  • «Арсенал» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уайт — Поветкин
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монпелье — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры