«Химки» — «Ахмат»: счет матча — 1:2, обзор голов

В матче 4-го тура РПЛпринималиГости одержали волевую победу.

Хозяева вышли вперед на 21-й минуте — угловой у ворот «Ахмата» привел к голу Егора Данилкина, который нанес удар плечом.

На 66-й минуте «Химки» могли увеличить свое преимущество, но Артем Полярус с пенальти пробил мимо ворот.

На 73-й и 74-й минутах «Ахмату» удалось дважды огорчить соперника. Сперва Владимир Ильин реализовал пенальти, а затем Артем Тимофеев из центра штрафной замкнул прострел Бернарда Бериши.

На 76-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Брайан Идову сорвал контратаку гостей, получив второе предупреждение.

Заканчивали встречу «Химки» и вовсе вдевятером — с поля был удален Кирилл Боженов.

«Ахмат» набрал 7 очков после четырех туров, у «Химок» осталось 1 очко.