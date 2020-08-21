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    Нобоа: Игры становятся тяжёлыми, восстановления почти нет

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    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2).

    Кристиан Нобоа
    Кристиан Нобоа

    «Мы знали, что "Рубин" — хорошая команда, там хороший тренер. Но мы боролись до конца. Хорошо, что в последние минуты сыграли через не могу и одержали победу.

    Начинаем чувствовать, что матчи становятся тяжёлыми, через 2–3 дня. Восстановления почти нет. Надо больше концентрации, бегать поменьше, не терять мяч легко.

    Один момент будет решать многое», — сказал Нобоа в видео клубного YouTube-канала.

    В следующем матче «Сочи» встретится с «Ротором» в Волгограде. Встреча пройдёт завтра, 22 августа. Начало — в 20:00 мск. 0

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