Конте: Слово «страх» не входит в мой лексикон, и игрокам «Интера» оно незнакомо

Главный тренер «Интера»поделился ожиданиями перед финалом Лиги Европы с

«Мы уже долго работаем вместе. Нормально, что одни тактические идеи принимаются, а другие — отвергаются. Наша усердная работа начинает давать плоды. Команда здорово прибавила.

Мы должны отдать все силы. Мы не так часто играли в Лиге Европы по сравнению с ними. Это дает им преимущество.

Важно сохранять психологическое равновесие. Есть только один способ, как написать историю с клубом. Нужно побеждать.

Слово "страх" не входит в мой лексикон, и моим игрокам оно незнакомо. Мы высоко ценим и уважаем "Севилью". Но у нас есть свои карты, которые мы собираемся разыграть», — заявил Конте в интервью пресс-службе УЕФА.

Матч «Севилья» — «Интер» пройдет завтра, 21 августа. Начало — в 22:00 по московскому времени. 0