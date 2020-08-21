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    Конте: Слово «страх» не входит в мой лексикон, и игрокам «Интера» оно незнакомо

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    Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями перед финалом Лиги Европы с «Севильей».

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Мы уже долго работаем вместе. Нормально, что одни тактические идеи принимаются, а другие — отвергаются. Наша усердная работа начинает давать плоды. Команда здорово прибавила.

    Мы должны отдать все силы. Мы не так часто играли в Лиге Европы по сравнению с ними. Это дает им преимущество.

    Важно сохранять психологическое равновесие. Есть только один способ, как написать историю с клубом. Нужно побеждать.

    Слово "страх" не входит в мой лексикон, и моим игрокам оно незнакомо. Мы высоко ценим и уважаем "Севилью". Но у нас есть свои карты, которые мы собираемся разыграть», — заявил Конте в интервью пресс-службе УЕФА.

    Матч «Севилья» — «Интер» пройдет завтра, 21 августа. Начало — в 22:00 по московскому времени. 0

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