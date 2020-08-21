Коман: Это будет не игра между мной и ПСЖ, а между «Баварией» и ПСЖ

Полузащитник «Баварии»поделился ожиданиями от престоящего в финале Лиги чемпионов противостояния со своим бывшим клубом —

В восьмилетнем возрасте Коман присоединился к детской команде ПСЖ, а в 2013 году отпраздновал в составе парижан профессиональный дебют.

«Я вырос в этом клубе, но теперь я в "Баварии". Я покинул Париж шесть лет назад. Думаю, что сейчас там играет всего два футболиста, которые были тогда.

Это не будет игра между мной и ПСЖ, а между "Баварией" Мюнхен и ПСЖ. Мы хотим победить и сделаем для этого всё, что в наших силах.

На групповом этапе мы показали выдающуюся игру, победили во всех матчах. Хотя сейчас ситуация другая, мы должны продолжать хорошо играть, с большой агрессией.

Пока что у нас это получалось, и теперь у нас впереди осталась всего одна игра, в которой мы хотим непременно одержать победу и идеально закончить сезон в Лиге чемпионов!

Мы действительно наслаждаемся своей игрой. Мы играем в очень атакующий футбол, оказываем на соперника большое давление и забиваем много мячей.

Забив даже пять или шесть, мы все равно продолжаем атаковать, остаемся голодными. Мы никогда не прекращаем играть. В этом большая сила команды.

Под руководством нашего тренера мы добились великолепных результатов, мы выиграли большинство наших матчей. Мы в предвкушении финала и хотим победить в последнем матче сезона.

Мы знаем, что Лига чемпионов это турнир, в котором победить сложнее всего. В последний раз "Бавария" брала титул семь лет назад.

В воскресенье у нас будет шанс еще раз добиться этого, и мы сделаем все для этого», — приводит слова игрока пресс-служба «Баварии». 0