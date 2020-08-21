ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рональд КуманКуман в «Барселоне». Не превратится ли работа мечты в кошмар?
  • 20:56
    • Лукаку и Лаутаро в старте «Интера» на матч с «Севильей»
  • 20:46
    • СМИ: Часть правления «Барселоны» не против продажи Месси
  • 20:36
    • Капитана «МЮ» обвиняют в неповиновении полиции и попытке подкупа
  • 17:33
    • «Локомотив» хочет получить за Алексея Миранчука 20 млн евро
  • 17:17
    • Сборная России определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций
    Все новости спорта

    Коман: Это будет не игра между мной и ПСЖ, а между «Баварией» и ПСЖ

    Футбол Бавария Футбол Германии ПСЖ Футбол Франции Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от престоящего в финале Лиги чемпионов противостояния со своим бывшим клубом — «Пари Сен-Жермен».

    Кингсли Коман
    Кингсли Коман

    В восьмилетнем возрасте Коман присоединился к детской команде ПСЖ, а в 2013 году отпраздновал в составе парижан профессиональный дебют.

    «Я вырос в этом клубе, но теперь я в "Баварии". Я покинул Париж шесть лет назад. Думаю, что сейчас там играет всего два футболиста, которые были тогда.

    Это не будет игра между мной и ПСЖ, а между "Баварией" Мюнхен и ПСЖ. Мы хотим победить и сделаем для этого всё, что в наших силах.

    На групповом этапе мы показали выдающуюся игру, победили во всех матчах. Хотя сейчас ситуация другая, мы должны продолжать хорошо играть, с большой агрессией.

    Пока что у нас это получалось, и теперь у нас впереди осталась всего одна игра, в которой мы хотим непременно одержать победу и идеально закончить сезон в Лиге чемпионов!

    Мы действительно наслаждаемся своей игрой. Мы играем в очень атакующий футбол, оказываем на соперника большое давление и забиваем много мячей.

    Забив даже пять или шесть, мы все равно продолжаем атаковать, остаемся голодными. Мы никогда не прекращаем играть. В этом большая сила команды.

    Под руководством нашего тренера мы добились великолепных результатов, мы выиграли большинство наших матчей. Мы в предвкушении финала и хотим победить в последнем матче сезона.

    Мы знаем, что Лига чемпионов это турнир, в котором победить сложнее всего. В последний раз "Бавария" брала титул семь лет назад.

    В воскресенье у нас будет шанс еще раз добиться этого, и мы сделаем все для этого», — приводит слова игрока пресс-служба «Баварии». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выдадут ли команды в финале результативный матч?
  • «Севилья» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Олимпик» не испортит дебют Луческу?
  • «Олимпик» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • В дерби Нью-Йорка команды обменяются голами?
  • «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 22 августа
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Дижон — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры