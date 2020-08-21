Хиддинк возглавил сборную Кюрасао

73-летний специалист подписал контракт с местной футбольной ассоциацией до окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Кюрасао — остров в Карибском море, принадлежащий Нидерландам.
«Возможно, это не самое очевидное решение, но было трудно сказать "нет".
Кюрасао за последние годы сделал большой рывок, и я хочу помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше по международной лестнице», — сказал Хиддинк Fox Sports .
Напомним, с 2006 по 2010 год Хиддинк возглавлял сборную России. Под его руководством российская команда стала бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. 0