Хиддинк возглавил сборную Кюрасао

Голландский тренерназначен главным тренером сборной Кюрасао.

73-летний специалист подписал контракт с местной футбольной ассоциацией до окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Кюрасао — остров в Карибском море, принадлежащий Нидерландам.

«Возможно, это не самое очевидное решение, но было трудно сказать "нет".

Кюрасао за последние годы сделал большой рывок, и я хочу помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше по международной лестнице», — сказал Хиддинк Fox Sports .

Напомним, с 2006 по 2010 год Хиддинк возглавлял сборную России. Под его руководством российская команда стала бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. 0