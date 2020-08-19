Известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива»

В матче 3 тура российской Премьер-лиги встретятся «Урал» и «Локомотив». Названы стартовые составы команд.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Панюков.

Запасные: Годзюр, Ароян, Золотов, Бавин, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Лысов, Райкович, Ан. Миранчук, Куликов, Магкеев, Иосифов, Эдер, Лисакович.

Напомним, что матч начнется в 16:00 по московскому времени. 0