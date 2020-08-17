«МЮ» не выиграл ни одного трофея после отставки Моуринью

в полуфинале Лиги Европы проигралсо счетом 1:2 и завершил сезон без трофеев.

Последний титул «красные дьяволы» взяли еще при тренере Жозе Моуринью. В 2017 году английский клуб стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале «Аякс» (2:0).

18 декабря 2018 года португалец был уволен с поста главного тренера «МЮ». Вместо него новым тренером стал Уле-Гуннар Сульшер.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в чемпионате Англии и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. В Кубке лиги манкунианцы проиграли «Манчестер Сити» (1:3, 1:0), а в полуфинале Кубка Англии потерпели поражение от лондонского «Челси» (1:3). 0