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    «МЮ» не выиграл ни одного трофея после отставки Моуринью

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    «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы проиграл «Севилье» со счетом 1:2 и завершил сезон без трофеев.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    Последний титул «красные дьяволы» взяли еще при тренере Жозе Моуринью. В 2017 году английский клуб стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале «Аякс» (2:0).

    18 декабря 2018 года португалец был уволен с поста главного тренера «МЮ». Вместо него новым тренером стал Уле-Гуннар Сульшер.

    В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в чемпионате Англии и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. В Кубке лиги манкунианцы проиграли «Манчестер Сити» (1:3, 1:0), а в полуфинале Кубка Англии потерпели поражение от лондонского «Челси» (1:3). 0

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