Хамес: АПЛ — лучшая лига, было бы здорово поиграть там

Колумбийский полузащитник «Реала»рассказал, в какой лиге хотел бы продолжить карьеру.

Текущее соглашение 29-летнего Хамеса с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Атлетико», ПСЖ и «МЮ».

«Хотелось бы перейти туда, где смогу играть, где буду счастлив и где меня все полюбят. Этим местом может стать и Италия, и Испания, и даже Англия.

Но я до сих пор не знаю, куда бы мне точно хотелось попасть. Я успел поиграть уже в нескольких хороших лигах, кроме Серии А и АПЛ. Хорошо бы поиграть в Англии, ведь там — лучшая лига.

Я хотел перейти в другой клуб в этом году, но "Реал" не позволил мне уйти.

Мне хотелось играть в том клубе, где мне бы предоставили больше игрового времени, так как знал, что в Мадриде у меня не будет столько возможностей в этом сезоне», — сказал Хамес Sport.es .

В минувшем сезоне чемпионата Испании колумбиец поучаствовал в 8 матчах, в которых забил один мяч. 0