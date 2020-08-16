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    Хамес: АПЛ — лучшая лига, было бы здорово поиграть там

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    Колумбийский полузащитник «Реала» Хамес Родригес рассказал, в какой лиге хотел бы продолжить карьеру.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес

    Текущее соглашение 29-летнего Хамеса с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Атлетико», ПСЖ и «МЮ».

    «Хотелось бы перейти туда, где смогу играть, где буду счастлив и где меня все полюбят. Этим местом может стать и Италия, и Испания, и даже Англия.

    Но я до сих пор не знаю, куда бы мне точно хотелось попасть. Я успел поиграть уже в нескольких хороших лигах, кроме Серии А и АПЛ. Хорошо бы поиграть в Англии, ведь там — лучшая лига.

    Я хотел перейти в другой клуб в этом году, но "Реал" не позволил мне уйти.

    Мне хотелось играть в том клубе, где мне бы предоставили больше игрового времени, так как знал, что в Мадриде у меня не будет столько возможностей в этом сезоне», — сказал Хамес Sport.es .

    В минувшем сезоне чемпионата Испании колумбиец поучаствовал в 8 матчах, в которых забил один мяч. 0

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