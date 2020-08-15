Веретенников: Обидно, что в двух домашних матчах «Рубин» набрал всего одно очко

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина»оценил старт команды в новом сезоне чемпионата России.

Напомним, что в первом матче сезона «Рубин» уступил «Локомотиву» со счетом 0:2, а во втором сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

«Не совсем довольны мы остались игрой в прошлом матче, потому что там было допущено две ошибки при пропущенных мячах.

Не считая этого, особых претензий в общем-то к команде не было. Поэтому и решили не менять состав. Плюс у нас есть дисквалифицированные и травмированные игроки.

И.о. главного тренера — действительно просто формальность, просто нужно прийти на пресс-конференцию, ответить на вопросы на флэш-интервью. В остальном была такая же работа, как и до этого матча.

Конечно, мы рассчитывали на большее, хотелось бы и сегодня взять три очка.

Нам кажется, мне кажется, что мы были ближе к победе по сумме созданных моментов у чужих ворот. Поэтому обидно, что в двух домашних матчах мы набрали всего одно очко.

Я считаю, что и Иван Игнатьев, и Джордже Деспотович сегодня провели хороший матч. Были моменты у обоих, жаль, что не забили.

У Деспота было два хороших момента, в своем стиле он в быстрой ответной атаке мог забить, а затем после углового чуть не попал в створ», — приводит слова Веретенникова пресс-служба казанской команды.

В следующем матче чемпионата России 18 августа «Рубин» сыграет в гостях против «Сочи». 0