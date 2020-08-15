У «Арсенала» сменился спортивный директор

Рауль Санллехи
skysports.com
Вакантный пост сразу же занял Винай Венкатешам, работавший управляющим директором в лондонском клубе.
«Благодарен членам совета директоров за проявленное доверия. Мне будет не хватать тесного сотрудничества с Раулем, но с нетерпением жду нового вызова.
Нам предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть "Арсенал" на вершину. Это не произойдет мгновенно, но у нас есть множество положительных моментов», — заявил Венкатешам.
Санллехи работал спортивным директором с ноября 2017 года. 0