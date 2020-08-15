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    У «Арсенала» сменился спортивный директор

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    Лондонский «Арсенал» на официальном сайте объявил об уходе Рауля Санллехи с поста спортивного директора.

    Рауль Санллехи
    Рауль Санллехи

    Вакантный пост сразу же занял Винай Венкатешам, работавший управляющим директором в лондонском клубе.

    «Благодарен членам совета директоров за проявленное доверия. Мне будет не хватать тесного сотрудничества с Раулем, но с нетерпением жду нового вызова.

    Нам предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть "Арсенал" на вершину. Это не произойдет мгновенно, но у нас есть множество положительных моментов», — заявил Венкатешам.

    Санллехи работал спортивным директором с ноября 2017 года. 0

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