У «Арсенала» сменился спортивный директор

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте объявил об уходес поста спортивного директора.

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Вакантный пост сразу же занял Винай Венкатешам, работавший управляющим директором в лондонском клубе.

«Благодарен членам совета директоров за проявленное доверия. Мне будет не хватать тесного сотрудничества с Раулем, но с нетерпением жду нового вызова.

Нам предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть "Арсенал" на вершину. Это не произойдет мгновенно, но у нас есть множество положительных моментов», — заявил Венкатешам.

Санллехи работал спортивным директором с ноября 2017 года. 0