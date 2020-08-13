Четыре клуба ПФЛ ушли на карантин из-за коронавируса

Представители липецкого, в том числе игроки и тренеры, отправились на самоизоляцию из-за положительных тестов на коронавирус.

«Мы люди дисциплинированные, поэтому будем строго соблюдать все предписанные санитарные нормы.

Информация уже доведена до команды, тренировочный и игровой процессы пока будут прерваны.

В ближайшие часы мы направим письмо в Российский футбольный Союз, в котором изложим ситуацию.

Мы не сможем выехать в Ногинск, где послезавтра, 15 августа, должны были проводить матч 2-го тура с местным "Знаменем".

Не сможем принять "Знамя" и 19 августа в Липецке в матче на Кубок России. Судьбу этих встреч теперь будет решать РФС.

Надеемся, что нам позволят их провести в более поздние сроки», — отметил генеральный директор клуба Владимир Зеновкин в разговоре с порталом Gorod48.

По словам Зеновкина, 12 августа обследование выявило один случай коронавируса в «Металлурге». Теперь вся команда отправится на 2-недельный карантин.

Также об уходе на карантин до 20 августа объявил на своей странице во «ВКонтакте» «Зенит-Ижевск». Сообщается, что 10 сотрудников клуба стали положительные тесты на коронавирус.

Кроме того, по информации «Матч ТВ», на карантин ушли «Носта» и «Сатурн». Также четыре положительных текста сдали игроки «СКА-Хабаровска». 0