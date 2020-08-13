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    Луческу: «Шахтеру» по силам выиграть Лигу Европы в этом сезоне

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    Футболистам «Шахтера» по силам выиграть Лигу Европы в этом сезоне, считает бывший главный тренер донецкой команды Мирча Луческу.

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу

    «Шахтер» во вторник разгромил швейцарский «Базель» со счетом 4:1 и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с миланским «Интером». Матч состоится 17 августа в Дюссельдорфе.

    «Думаю, эта команда может выиграть турнир в этом году. "Шахтер" сейчас трудно обыграть, он исключительно организован.

    Они играют по одной схеме в течение долгого времени. "Интеру" будет сложно вернуть мяч, когда "Шахтер" будет им владеть.

    Это будет очень интересный матч между организованностью и способностью украинского клуба контролировать игру и агрессивностью и индивидуальностью итальянской команды», — цитирует Луческу Football Italia. 0

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