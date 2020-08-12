«Крылья Советов» обыграли «СКА-Хабаровск», «Нижний Новгород» потерпел первое поражение

Состоялись пять матчей 3-го тура ФНЛ.

«Крылья Советов» на своем поле обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

Мяч в составе самарцев забил полузащитник Антон Зиньковский. Защитник гостей Кирилл Суслов отметился автоголом.

На 82-й минуте хавбек хабаровской команды Ираклий Квеквескири был удален с поля за 2-ю желтую карточку.

В других матчах дня «Велес» оказался сильнее «Волгаря» (2:1), брянское «Динамо» с минимальным счетом одолело «Нижний Новгород», «Нефтехимик» обыграл «Енисей» (2:0), а «Текстильщик» сыграл вничью с «Чайкой» (1:1), «Шинник» расписал мировую с «Краснодаром-2».

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