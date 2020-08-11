«Матч ТВ» отстранил Широкова от работы

Телеканал «Матч ТВ» принял решение об отстранении бывшего футболистаот всех эфиров из-за инцидента с его участием во время поединка любительских коллективов, сообщает Sport24.

Напомним, что Широков ударил судью встречи Никиту Данченкова по лицу, когда тот пытался удалить Романа с поля. После удара арбитр рухнул на землю, а экс-игрок сборной России пытался добить его ногой.

Широков принес извинения судье Данченкову, однако отметил, что рефери не назначил очевидный пенальти за фол, хотя футболист не считает это поводом для совершения своего поступка.

Также Широкову предстоит ждать новостей из полиции. За нападение и нанесение телесных повреждений судье ему может грозить уголовное наказание. 0